Hatay Dağ Ceylanı Üretim İstasyonu'nda Yeni Doğan Ceylanın Görüntüleri Kaydedildi - Son Dakika
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Ekonomi

Hatay Dağ Ceylanı Üretim İstasyonu'nda Yeni Doğan Ceylanın Görüntüleri Kaydedildi

Hatay Dağ Ceylanı Üretim İstasyonu\'nda Yeni Doğan Ceylanın Görüntüleri Kaydedildi

Hatay Dağ Ceylanı Üretim İstasyonu'nda dünyaya gelen ceylanın görüntüleri bölgede bulunan fotokapanla kaydedildi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, fotokapana yansıyan ceylan yavrusunun istasyonda bu yıl doğan 4. yavru olduğu belirtildi. Hatay Dağ Ceylanı Üretim İstasyonu'nun 2013'te kurulduğu ve 2019'da Hatay Dağ Ceylanı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ilan edildiği bilgisi de açıklamada yer aldı. Bakanlık sosyal medya hesabından da anne dağ ceylanının yeni doğan yavrusuyla görüntülerini paylaştı.

30.05.2024 10:57
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Hatay Dağ Ceylanı Üretim İstasyonu'nda dünyaya gelen ceylanın görüntüleri bölgede bulunan fotokapanla kaydedildi.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada, fotokapana görüntüsü yansıyan ceylan yavrusunun, istasyonda bu yıl doğan 4'üncü yavru olduğu belirtildi.

Açıklamada, Hatay Dağ Ceylanı Üretim İstasyonu'nun 2013'te Kırıkhan'da 12 hektar alan üzerinde kurulduğu, 2019'da da Hatay Dağ Ceylanı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ilan edildiği bilgisi verildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından da "Aramıza yeni katılanlarda bugün" ifadesiyle anne dağ ceylanının yeni doğan yavrusuyla görüntüleri paylaşıldı.

Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Sosyal Medya, Hatay, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hatay Dağ Ceylanı Üretim İstasyonu'nda Yeni Doğan Ceylanın Görüntüleri Kaydedildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay Dağ Ceylanı Üretim İstasyonu'nda Yeni Doğan Ceylanın Görüntüleri Kaydedildi - Son Dakika
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