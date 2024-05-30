Hatay Dağ Ceylanı Üretim İstasyonu\'nda Yeni Doğan Ceylanın Görüntüleri Kaydedildi

Ekonomi

Hatay Dağ Ceylanı Üretim İstasyonu'nda dünyaya gelen ceylanın görüntüleri bölgede bulunan fotokapanla kaydedildi.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada, fotokapana görüntüsü yansıyan ceylan yavrusunun, istasyonda bu yıl doğan 4'üncü yavru olduğu belirtildi.

Açıklamada, Hatay Dağ Ceylanı Üretim İstasyonu'nun 2013'te Kırıkhan'da 12 hektar alan üzerinde kurulduğu, 2019'da da Hatay Dağ Ceylanı Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ilan edildiği bilgisi verildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından da "Aramıza yeni katılanlarda bugün" ifadesiyle anne dağ ceylanının yeni doğan yavrusuyla görüntüleri paylaşıldı.