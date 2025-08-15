Hatay Havalimanı 1 Eylül'de Uçuşlara Açılıyor

PEGASUS Havayolları, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremin ardından uçuşlara kapatılan Hatay Havalimanı'na 1 Eylül tarihi itibariyle uçuşlara başlayacaklarını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 6 Şubat depremlerinde hasar gören Hatay Havalimanı'nda 1. etap çalışmalarını tamamlamak üzere olduklarını belirterek, Eylül ayında 2 bin 720 metre uzunluğundaki yardımcı pist ve 10 uçak kapasiteli yeni apronu devreye alacaklarını açıklamıştı. Eylül ayı itibariyle uçuşlara açılacak olan Hatay Havalimanı için Pegasus Havayolları uçuşlara başlanılacağını açıkladı. Havayolu şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hatay'a direkt uçuşlarımız 1 Eylül'de yeniden başlıyor. İstanbul Sabiha Gökçen'den ve Kuzey Kıbrıs'tan Hatay'a direkt olarak uçabilirsiniz" denildi. Pegasus, haftada 7 sefer İstanbul Sabiha Gökçen-Hatay, haftada 4 sefer ise Kuzey Kıbrıs-Hatay seferlerini gerçekleştirecek.