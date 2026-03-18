Hava Yollarında Bayram ve Tatil İçin Ek Seferler

18.03.2026 12:53
Ulaştırma Bakanı, Ramazan ve ara tatil için iç hatlarda 867 ilave sefer planlandığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı ve ara tatil yoğunluğuna karşı hava yollarında ek kapasite artışı sağlandığını belirterek, "Vatandaşlarımızın seyahatlerini daha konforlu ve planlı şekilde gerçekleştirebilmeleri için iç hatlarda 867 ilave sefer planladık." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Ramazan Bayramı ile okulların ara tatil döneminin aynı zamana denk gelmesiyle hava yolu ulaşımında oluşacak talep artışına yönelik gerekli tüm planlamaları yaptıklarını bildirdi.

Ek seferler bayram tatili sonuna kadar devam edecek.

Uraloğlu, bayram ve ara tatil döneminde artan yolcu talebini karşılamak amacıyla hava yolu şirketleriyle koordineli şekilde çalıştıklarını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Planlamaya göre, en fazla ek seferi Türk Hava Yolları (THY) gerçekleştirecek. THY iç hatlarda 368 ilave uçuş düzenleyecek, Pegasus Hava Yolları 271, AJet 178 ve SunExpress de 50 ek sefer ile kapasite artışına katkı sağlayacak. Toplamda 867 ek uçuşun devreye alınmasıyla özellikle bayram ziyaretleri ve tatil amaçlı seyahatlerde oluşabilecek yoğunluğun azaltılmasını hedeflendi. Yapılan kapasite artışı sayesinde yolcular daha fazla uçuş seçeneğine erişecek. Hava yolu ulaşımında vatandaşlarımızın taleplerini karşılamak için tüm paydaşlarımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Kaynak: AA

Ekonomi, Ankara, Ulaşım, Son Dakika

Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
İran’ın gizli gücüydü İşte Laricani’nin bilinmeyenleri İran'ın gizli gücüydü! İşte Laricani'nin bilinmeyenleri
Akın Gürlek’ten Özgür Özel’in mal varlığı iddialarına yanıt: Hepsi hayal ürünü Akın Gürlek'ten Özgür Özel'in mal varlığı iddialarına yanıt: Hepsi hayal ürünü
Miçotakis savaşta safını belli etti Trump’ı çıldırtacak sözler Miçotakis savaşta safını belli etti! Trump'ı çıldırtacak sözler
Eyüpspor’a Emre Akbaba’dan kötü haber Kırık tespit edildi Eyüpspor'a Emre Akbaba'dan kötü haber! Kırık tespit edildi
Netanyahu: Laricani’yi öldürdük, İran’da ayaklanma istiyoruz Netanyahu: Laricani'yi öldürdük, İran'da ayaklanma istiyoruz

13:21
Evet yanlış duymadınız Dünya Kupası YouTube’da yayınlanacak
Evet yanlış duymadınız! Dünya Kupası YouTube'da yayınlanacak
13:13
Dünyanın konuştuğu karara Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle itiraz etmişler
Dünyanın konuştuğu karara Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle itiraz etmişler
12:04
Malatya’nın ardından bir ilimize daha Patriot geliyor
Malatya'nın ardından bir ilimize daha Patriot geliyor
11:59
2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler: İşte ilk 5’teki tek Müslüman ülke
2050 yılında dünyaya hükmedecek ülkeler: İşte ilk 5'teki tek Müslüman ülke
11:05
İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib öldü mü Gündem yaratacak iddia
İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatib öldü mü? Gündem yaratacak iddia
10:49
Adalet Bakanı Akın Gürlek mal varlığını açıkladı: Üzerime 4 adet taşınmaz var
Adalet Bakanı Akın Gürlek mal varlığını açıkladı: Üzerime 4 adet taşınmaz var
