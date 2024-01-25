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Havalar Soğudu, Balığa Olan İlgi Arttı - Son Dakika
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Havalar Soğudu, Balığa Olan İlgi Arttı

Samsun'da havaların soğumasıyla balığa olan ilgi arttı. Vatandaşlar, sıcakta balık yenmez, balık için soğuk havaları beklediklerini belirtti. Hamsi yerine istavrit ve mezgit daha çok tercih ediliyor. Balık satıcıları, havaların soğumasıyla birlikte balık talebinin arttığını ve yoğunluk yaşandığını ifade etti. İstavrit, mezgit, somon ve hamsi gibi balıkların fiyatları ise 50 ile 220 TL arasında değişiyor.

Havalar Soğudu, Balığa Olan İlgi Arttı
25.01.2024 - 00:33,
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Havalar soğudu, balığa olan ilgi arttı

Vatandaşlar: "Sıcakta balık yenmez, balık için soğuk havaları bekledik"

SAMSUN - Samsun'da havaların soğumasıyla balığa olan ilgi arttı. Boyutunun küçük olmasından dolayı hamsi çok tercih edilmezken, en çok ilgi gören balıklar ise istavrit ve mezgit oldu.

Son günlerde Samsun'da soğuk hava etkisini gösteriyor. Balık satıcıları ise havaların soğumasıyla insanların balık yeme isteğinin arttığını ve yoğunluk olduğu söyledi. Balık satıcısı Mehmet Can Yel, "Havalar soğuduğu zaman balığa talep çok oluyor. Bu sıralar en çok istavrit satıyoruz. Bunların yanı sıra mezgit ve levrek ağırlıklı satışımız oluyor. İstavrit balığı şu sıralar en uygun balık olduğu için vatandaşlar daha çok tercih ediyor. Fiyatlar 50 ile 70 TL arasında değişiyor. Bu sene bereketli geçiyor" dedi.

Balık satıcısı Mustafa Kıyak, "Havalar soğudu ve balık durumu çok iyi. Mezgit, barbun ve hamsi bol. Vatandaşlar bu sıralar en çok mezgit, somon ve hamsiye yöneliyor. Fiyatlar zaten ucuz. Hamsi 50 -70 TL arasında. Mezgit de aynı fiyatta. Havalar soğuduğu zaman talep çok oluyor. İnsanlar soğuk havada balık yemeyi tercih ediyor. İnsanlar balıkların boyutuna bakarak alıyor" diye konuştu.

Vatandaşlar da balığın bol ve fiyatların uygun olduğunu söyledi. Ahmet Taner Güral, "İstavrit aldım. Bu sene havalar soğumaya başlayınca balık daha bol olacak. Bol olunca da vatandaş herkes istifade edecek. Hamsiyi bir sefer aldım. Ufak. İstavrit daha lezzetli oluyor" şeklinde konuştu.

Vatandaş Ali Öztel ise "Bizim için balık sezonu şimdi başladı. Öncesinde fazla yoktu. Balık almak için soğuk havaları bekledik. Sıcakta balık yenmez" ifadelerini kullandı.

Balık fiyatları ise şu şekilde:

İstavrit ve mezgit 50 ile 70 TL, çupra 220 TL, levrek 220 TL, palamut 90TL, somon 120 TL.

Kaynak: İHA
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