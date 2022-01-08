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Havalar soğudu yün ipliğe ilgi arttı - Son Dakika

Havalar soğudu yün ipliğe ilgi arttı

08.01.2022 12:08
Havalar soğudu yün ipliğe ilgi arttı

Eskişehir'de kış aylarının gelmesiyle vatandaşlar yün ipliklere yoğun ilgi gösteriyor.

Eskişehir'de kış aylarının gelmesiyle vatandaşlar yün ipliklere yoğun ilgi gösteriyor.

Kış ayının gelmesiyle birlikte gelen soğuk havalar nedeniyle, kazak ve kalın kıyafetler tercih ediliyor. Hazır kazak fiyatlarının, yün iplik alınarak örülen kazaklara kıyasla fiyatının 2 katı olması, yün ipliğe olan talebin artmasına sebep oldu. Eskişehir'de bir iplik mağazasında satış danışmanlığı ve tezgahtarlık yapan Hatice Yılmaz, "Eski talep olmasa da yün ipliklerine hala talep var. Eskiden hazır kıyafet çok azdı o yüzden satışlar daha fazlaymış ama şu anda hazır kıyafetler de çok olduğu için eskisine nazaran talepte biraz azalma var. Satışlarımızın şu anda artmasının sebebi ise hazır kıyafetlerin 2 katı fiyatında olması" dedi.

"Hazır kazak fiyatlarının yarısından bile daha az maliyete geliyor"

Bir mağazadan alınan kazağa göre yün iplikle yapılan kazağın daha uyguna geldiğine söyleyen Yılmaz, konuşmasının devamında şunları söyledi: "En uygun iplik fiyatı, 100gr 14 buçuk Lira, devamı olmayan bir ürün düşünürseniz ise 8 Liradan 5 Liradan alabilirsiniz. Ortalama bir kazak için 5 adet yün iplik gidiyor. Tanesini 15 Liradan hesaplasak 75 Liraya bir kazak çıkar. Dışarıdaki kazak fiyatlarını düşündüğümüzde yarısından bile az fiyata geliyor. Talebin artmasının en büyük sebebi de bu. Eskilerden bildiğimiz gibi müşteri kitlemiz anneler ve yaşlı insanlar değil, gençler daha fazla tercih ediyor. Yaşlılar pahalı bulduğu için artık patik, lif örmüyor. Artık gençler hırka örüyor, kazak ve atkı örüyor. O yüzden gençler daha fazla almaya başladı." - ESKİŞEHİR

Havalar soğudu yün ipliğe ilgi arttı
Havalar soğudu yün ipliğe ilgi arttı
Havalar soğudu yün ipliğe ilgi arttı
Havalar soğudu yün ipliğe ilgi arttı

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Hatice Yılmaz, Eskişehir, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Havalar soğudu yün ipliğe ilgi arttı - Son Dakika Ekonomi


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