Havalimanlarındaki denetim hizmetleri koordinasyon toplantısında ele alındı

Ekonomi

Havalimanlarındaki denetim hizmetleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı koordinasyonunda, ilgili ilişkili kurum ve kuruluşların teftiş kurulu başkan ve yardımcılarının katıldığı toplantıda ele alındı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesinin (DHMİ) internet sitesindeki açıklamaya göre toplantı, DHMİ Teftiş Kurulu Başkanlığının ev sahipliğinde, Esenboğa Havalimanı Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

DHMİ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Hüseyin Keskin'in de yer aldığı toplantıda, denetimle ilgili güncel konular görüşüldü, müfettişlerin rehberlik görevinin önemine değinildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı Süleyman Hacıcaferoğlu da kurumlarda denetimin önemine işaret ederek, raporlama usul ve esaslarının standarda bağlanması konusunda çalışma yapıldığını belirtti.

DHMİ Teftiş Kurulu Başkanı Erdinç Kahraman ise toplantıya ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, koordinasyon toplantılarının devamının, denetim hizmetlerinin geliştirilmesine katkı sağlayacağını bildirdi.