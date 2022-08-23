Havalimanlarına Toplu Taşıma Hizmeti Verecek Kuruluşlar, Bakanlıktan Onay Almak Zorunda Olmayacak - Son Dakika
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Havalimanlarına Toplu Taşıma Hizmeti Verecek Kuruluşlar, Bakanlıktan Onay Almak Zorunda Olmayacak

23.08.2022 11:20
Havalimanlarına Toplu Taşıma Hizmeti Verecek Kuruluşlar, Bakanlıktan Onay Almak Zorunda Olmayacak

Havalimanlarından yapılan toplu taşıma hizmetlerine ilişkin düzenleme yapıldı. Buna göre; yetkilendirilen ve havalimanının bulunduğu şehir merkezinden havalimanı kara tarafı sınırlarına kadar toplu taşıma hizmeti verecek kuruluşlar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan onay almak zorunda olmayacak.

Havalimanlarından yapılan toplu taşıma hizmetlerine ilişkin düzenleme yapıldı. Buna göre; yetkilendirilen ve havalimanının bulunduğu şehir merkezinden havalimanı kara tarafı sınırlarına kadar toplu taşıma hizmeti verecek kuruluşlar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan onay almak zorunda olmayacak.

'Havalimanları/Havaalanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik' bugün Resmi Gazete'de yayınlandı. Yönetmelikle mevzuata göre yetkilendirilen ve şehir merkezinden havalimanına kadar toplu taşıma hizmeti veren kuruluşlara yönelik düzenleme yapıldı.

Mevzuata göre; havalimanının/havaalanının çevresindeki iller ve ilçeler, şehir merkezleri, şehir terminali ve/veya terminalleri ile havalimanının/havaalanının kara tarafı arasındaki gidiş ve geliş taşıma işletmeciliği, bu konuda talepte bulunan gerçek ve/veya tüzel kişiler tarafından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan onay alınması kaydıyla yapılabiliyor.

Yönetmeliğe yeni eklenen hüküm kapsamında, ilgili mevzuata göre yetkilendirilen ve havalimanının/havaalanının bulunduğu şehir merkezinden havalimanı/havaalanı kara tarafı sınırlarına kadar toplu taşıma hizmeti verecek kuruluşlar, bu yönetmelik gerekliliklerinin dışında tutulacak.???????

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Havalimanlarına Toplu Taşıma Hizmeti Verecek Kuruluşlar, Bakanlıktan Onay Almak Zorunda Olmayacak - Son Dakika

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