HAVELSAN ve MIMOS'tan Yapay Zeka İşbirliği

22.04.2026 16:43
HAVELSAN ve MIMOS, Malezya'da yapay zeka ekosistemi geliştirmek için işbirliği anlaşması imzaladı.

HAVELSAN ile Malezya'nın stratejik ticarileştirme kolu MIMOS International Venture Sdn Bhd (MIVSB) yapay zeka ekosistemi geliştirilmesini kapsayan bir işbirliği anlaşması imzaladı.

Asya-Pasifik bölgesinin prestijli fuarlarından Defence Services Asia - DSA 2026 kapsamında hayata geçirilen anlaşma, iki şirketin yerelleştirilmiş temel yapay zeka üzerine odaklanan güçlü bir ulusal ekosistem geliştirmesi için stratejik bir çerçeve oluşturuyor.

Söz konusu girişim, altyapı, teknoloji ve pazar etkileşimi genelinde kritik yetkinlikleri entegre ederken MIMOS'un derin teknoloji inovasyon tabanı ile HAVELSAN'ın yazılım yoğunluklu sistemler ve operasyonel mimarilerdeki uzmanlığını bir araya getiriyor.

Malezya'nın "dijital ulus" olma vizyonunu destekleyen bu işbirliğiyle savunma, güvenlik, telekomünikasyon ve akıllı altyapı alanlarında operasyonel ihtiyaçlara yanıt veren ölçeklenebilir ve dayanıklı teknoloji ekosistemlerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, konuya ilişkin değerlendirmesinde, stratejik ortaklığın Asya-Pasifik bölgesindeki önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Malezya, HAVELSAN için Asya-Pasifik bölgesinde stratejik öneme sahip bir ortaktır. Bu anlaşma sadece bir işbirliğinden ibaret olmayıp, gerçek operasyonel ihtiyaçlara yanıt verebilecek, ölçeklenebilir ve birlikte çalışılabilir dijital kabiliyetlerin ortaklaşa inşa edilmesini kapsamaktadır. Yazılım yoğunluklu sistemlerdeki tecrübemizi Malezya'nın güçlü inovasyon ekosistemiyle birleştirerek, sürdürülebilir, yerel koşullara uyarlanabilir ve küresel geçerliliği olan çözümler sunmayı hedefliyoruz."

MIVSB Genel Müdürü Mohamad Azriani ABD Aziz ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"HAVELSAN ile kurulan bu ortaklık, Malezya inovasyonunu küreselleştirme misyonumuzda bir dönüm noktasıdır. HAVELSAN'ın sahada kanıtlanmış teknolojilerini MIMOS'un ileri derin teknoloji yetkinlikleriyle birleştirerek sadece teknoloji ithal etmiyoruz. Aynı zamanda Malezya'nın dijital ekonominin ön saflarında yer almasını sağlayacak, yerelleştirilmiş temel yapay zeka ekosistemi merkezli sürdürülebilir bir endüstriyel ekosistemi birlikte inşa ediyoruz."

DSA 2026 fuarında resmiyet kazanan bu işbirliği, Malezya ve Türkiye arasındaki güçlenen stratejik bağların bir yansıması olarak değerlendirilirken, projenin bölgedeki teknolojik rekabet gücüne önemli katkılar sunması bekleniyor.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
