Hayat pahalılığı Cübbeli Ahmet Hoca'yı da vurdu

Cübbetli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, yayınlarındaki sözleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Bu kez hayat pahalılığından şikayet eden Cübbeli Ahmet, "E şimdi biz kesilecek koyun gibi bıçağımız bilenirken hahaha hihihi yapar duruma geldik. Efendimiz, 'azap bekleyin' buyurmuştu. Bu hayat pahalılığı, bu enflasyon azap değil de ne?" dedi.

ZAMLARA İSYAN ETTİ

Hayat pahalılığının ulaştığı seviye, artık yandaşın da dikkatinden kaçmıyor. Marketten, kıyafete her ürüne zam gelirken yaşanan bu enflasyon herkesin belini büküyor. Söz konusu zamlara Cübbeli Ahmet de isyan etti. Cübbeli Ahmet, geçen haftaki vaazında, "Bu enflasyon, bu pahalılık azap değil de nedir?" diyerek tepkisini dile getirdi.

"KOYUNDAN DAHA AHMAK BİR DURUMA GELDİK"

Cübbeli Ahmet, vaazında, "Resulullah efendimizin bereketiyle, Müslümanların bereketiyle... Ne buyuruyor burada, 'böyle bir durum var mı', 'var' diyor. Ekseriyet ister bu işler, şu anda ekseriyette bu durum yok. Ama, 'ümmetim azabı beklesin' diyor. E şimdi biz kesilecek koyun gibi bıçağımız bilenirken hahaha hihihi yapan bir duruma geldik. Koyundan daha enayi, ahmak bir duruma geldik. 'Azabı beklesin' buyuruyor, yani hacımız hocamızın da mutlu olmaması lazım. Teheccüd kılanın da tarikat dersi yapanın da rahatsız olması lazım. 'Azap bekleyin' diyor Resulullah. O azaplar da geliyor." dedi.