'Hayırlı El Kozmetik' Rekabet Kurulu'nun radarına yakalandı - Son Dakika
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'Hayırlı El Kozmetik' Rekabet Kurulu'nun radarına yakalandı

11.04.2022 11:10
'Hayırlı El Kozmetik' Rekabet Kurulu'nun radarına yakalandı

Rekabet Kurulu, Hayırlı El Kozmetik Pazarlama A.Ş.'ye yönelik yürüttüğü ön araştırmada elde ettiği bilgi, belge ve tespitleri ciddi ve yeterli bularak, şirketin rekabete aykırı hareket ettiği gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Rekabet Kurulu, Hayırlı El Kozmetik Pazarlama A.Ş.'ye yönelik yürüttüğü ön araştırmada elde ettiği bilgi, belge ve tespitleri ciddi ve yeterli bularak, şirketin rekabete aykırı hareket ettiği gerekçesiyle soruşturma başlattı.

Rekabet Kurulu, Hayırlı El Kozmetik Pazarlama A.Ş.'nin ürünlerinin yeniden satıcısı konumunda bulunan teşebbüslerin sattığı ürünlerin yeniden satış fiyatını belirleme amacıyla 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesinde yer alan "Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır" kararı ihlal ettiği iddiasına yönelik yürütülen ön araştırmayı tamamladı. Ön araştırmada elde ettiği bilgi, belge ve tespitleri ciddi ve yeterli bulan Rekabet Kurulu, Hayırlı El Kozmetik Pazarlama A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. - ANKARA

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Rekabet Kurulu, Hayırlı El Kozmetik Pazarlama AŞ'ye soruşturma açtı Rekabet Kurulu, Hayırlı El Kozmetik Pazarlama AŞ'ye soruşturma açtı

Rekabet Kurulu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Hayırlı El Kozmetik' Rekabet Kurulu'nun radarına yakalandı - Son Dakika


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