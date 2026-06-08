Hayriye Uzman'ın Bal Üretimi Artıyor - Son Dakika
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Hayriye Uzman'ın Bal Üretimi Artıyor

08.06.2026 11:51
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Adana'da TKDK desteğiyle yeni ekipmanlar alan Hayriye Uzman, yıllık bal üretimini 1,5 tona çıkardı.

Adana'da Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) desteğiyle eski ahşap kovanlarını değiştirip yeni ekipmanlar alan 40 yaşındaki arıcı Hayriye Uzman, yıllık bal üretimini 1 tondan 1,5 tona çıkardı.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden 2010'da mezun olan Uzman, Pozantı ilçesinde arıcılık yapan komşusunun yönlendirmesiyle 8 yıl önce 5 kovan alıp mesleğe adım attı.

Evli ve iki çocuk annesi Uzman, üretimde ilerlemek için Adana Halk Eğitimi Merkezinin açtığı arıcılık kursunu bitirdi, Tarım ve Orman Bakanlığından da Ana Arı Yetiştiricisi Belgesi aldı.

Daha sonra Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Tarım Teknolojisi Önlisans Programı'ndan mezun olan Uzman, zamanla kovan sayısını 250'ye çıkardı.

Uzman'ın, istediği verimi alamadığı eski ahşap kovanlarını yenilemek için TKDK'ye yaptığı başvuru olumlu sonuçlandı.

Hibe desteğiyle 250 yeni strafor kovan, bal sağım makinesi ve dinlendirme kazanı ile petek sır alma teknesi alan Uzman, kışın Mersin'in Tarsus, yazın da Adana'nın Sarıçam ve Pozantı ilçesindeki arazilerde üretimi sürdürüyor.

"Yeni kovanların izolasyonu çok iyi"

Hayriye Uzman, AA muhabirine, eskiden kullandığı ahşap kovanlarda izolasyon sıkıntı yaşadığını söyledi.

Eski kovanlarında yıllık yaklaşık 1 ton bal elde ettiğini dile getiren Uzman, "Yeni kovanların izolasyonu çok iyi olduğu için kış aylarındaki arı ölümleri ve beslenme maliyeti azaldı. Arılar kışı daha rahat atlatıp ilkbaharda daha zinde oluyor. Yeni kovanlarla 1,5 tonun üzerinde bal elde ettik." dedi.

Uzman, kazancıyla kovan sayısını gelecek yıl 350'ye çıkarmayı hedeflediğini anlattı.

Strafor kovanların, araziler arası seyahatlerini kolaylaştırdığını belirten Uzman, şöyle konuştu:

"Şu an narenciye, ayçiçeği ve yayla olmak üzere 3 türde bal sağımı yapıyoruz. Yeni kovanların sayısını artırıp Kayseri ve Nevşehir'e de gitme planımız var. İnşallah daha fazla üretim yapacağız. 2 tonun üzerinde bal üretmeyi hedefliyoruz. Bunun için de gezeceğiz."

Uzman, desteklerinden dolayı TKDK'ye teşekkür etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, Adana, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hayriye Uzman'ın Bal Üretimi Artıyor - Son Dakika

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