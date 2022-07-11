Hayvancılara müjde! Satılmayan kurbanlıkları Et ve Süt Kurumu alacak

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9 Temmuz'da başlayan Kurban Bayramı, yarın 4. günü ile birlikte sona erecek. Milyonlarca Müslüman'ın kurban kestiği bugünlerde, hayvan pazarlarında kalan kurbanlıkların akıbeti ise netleşti. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü, hayvan pazarlarında satılamayan kurbanlıkların kurum tarafından satın alınacağını duyurdu.

13-17 TEMMUZ TARİHLERİ ARASINDA BAŞVURULAR ALINACAK

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Kurban Bayramı nedeniyle üreticilerimiz tarafından hayvan pazarlarına getirilen ancak satılmayan kurbanlıklar, Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacaktır. Üreticilerimizin 13-17 Temmuz 2022 tarihleri arasında en yakın ESK Kombinalarına veya sözleşmeli kesimhanelere başvurmaları halinde, kurbanlıkları Kurum karkas alım fiyatlarından satın alınacaktır.

ÖDEMELER 10 GÜN İÇERİSİNDE YAPILACAK

Et ve Süt Kurumu kesimhanelerine üreticimizden gelen bütün talepler karşılanacak olup ödemeler 10 gün içerisinde üreticilerimizin hesaplarına aktarılacaktır.

KARKAS FİYATLARI

Kurum karkas fiyatlarımız; I. kalite dana 94 TL/Kg, II. kalite dana fiyatı 80 TL/Kg'dir. Küçükbaş hayvanlarda ise kuzu alım fiyatı 88 TL/Kg, toklu fiyatı 82 TL/Kg, koyun alım fiyatı 70 TL/Kg'dir. Et ve Süt Kurumu ayrıca üreticinin nakliye ve bakım masraflarını dikkate alarak cari karkas kilogram alım fiyatlarına ilave olarak 1 TL/ Kg prim ödemesi yapacaktır. Örneğin, 300 kg karkas ağırlığı olan büyükbaş hayvan alımıma ilave olarak hayvan başına 300 TL; 25 kg koyun karkasına da hayvan başına 25 TL ilave ödeme yapılacaktır. Kesim randevularını e-Devlet üzerinden alabileceklerini hatırlatır, tüm üreticilerimize bereketli kazançlar dileriz."