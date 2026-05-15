Hayvancılık Sektörü İçin Toplantı Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hayvancılık Sektörü İçin Toplantı Düzenlendi

15.05.2026 16:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lüleburgaz'da hayvancılık teşvikleri ve yatırım fırsatları değerlendirildi.

Trakya Kalkınma Ajansı ile Lüleburgaz Kaymakamlığı iş birliğinde düzenlenen toplantıda, hayvancılık sektörüne yönelik teşvikler, yatırım fırsatları ve bölgesel kalkınma çalışmaları değerlendirildi.

Trakya Kalkınma Ajansı ile Lüleburgaz Kaymakamlığı iş birliğinde "Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı ve Hayvancılık Sektörü İstişare Toplantısı" düzenlendi. Bölgedeki hayvancılık sektörünün mevcut durumunun değerlendirilmesi, yatırım olanaklarının ele alınması ve teşvik programları hakkında bilgilendirme yapılması amacıyla Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi'nde (LYKA) gerçekleştirilen toplantı yoğun katılımla yapıldı.

Toplantıya, Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

Toplantıda Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı kapsamında hayvancılık sektörüne yönelik destekler, yatırım fırsatları ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayabilecek proje alanları hakkında katılımcılara bir sunum gerçekleştirdi. Sunum sonrasında bölgede faaliyet gösteren sektör temsilcilerinin görüş, talep ve önerileri alındı ve karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.

Bölgenin tarım ve hayvancılık alanındaki potansiyelinin daha etkin değerlendirilmesine yönelik yapılabilecek çalışmaların da ele alındığı toplantıda, kamu kurumları ile sektör paydaşları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekildi.

Trakya Kalkınma Ajansı yetkilileri önümüzdeki dönemde de farklı sektörlere yönelik istişare toplantılarının düzenleneceğini aktardı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hayvancılık Sektörü İçin Toplantı Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üzümden önce yaprağı kazandırdı: Kapış kapış gidiyor Üzümden önce yaprağı kazandırdı: Kapış kapış gidiyor
İstanbul’da kaybolarak otobüse binen çocuk İETT şoförü sayesinde ailesine kavuştu İstanbul'da kaybolarak otobüse binen çocuk İETT şoförü sayesinde ailesine kavuştu
DEM Parti’yi küplere bindiren görüntü: Derhal soruşturma başlatılmalı, takipçisi olacağız DEM Parti'yi küplere bindiren görüntü: Derhal soruşturma başlatılmalı, takipçisi olacağız
2019’da ambargo uygulamışlardı Kanada, Türkiye’den İHA almayı değerlendiriyor 2019'da ambargo uygulamışlardı! Kanada, Türkiye'den İHA almayı değerlendiriyor
Samsun’da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu Samsun'da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu
Tepebaşı operasyonunda gözaltına alınan şüphelinin bahçesine gömülü gizli oda bulundu Tepebaşı operasyonunda gözaltına alınan şüphelinin bahçesine gömülü gizli oda bulundu

20:11
Üstü açık otobüste yolculuk eden Galatasaraylı futbolcular facianın eşiğinden döndü
Üstü açık otobüste yolculuk eden Galatasaraylı futbolcular facianın eşiğinden döndü
19:50
Tüm şehir kenetlendi 40 otobüs, yüzlerce özel araçla Ankara’ya akın ediyorlar
Tüm şehir kenetlendi! 40 otobüs, yüzlerce özel araçla Ankara'ya akın ediyorlar
19:42
Takla atan cip, karşı şeritteki başka bir cipin üzerine düştü: 1 ölü, 7 yaralı
Takla atan cip, karşı şeritteki başka bir cipin üzerine düştü: 1 ölü, 7 yaralı
18:49
Şi masadan kalktı, Trump dayanamayıp gizlice defterini karıştırdı
Şi masadan kalktı, Trump dayanamayıp gizlice defterini karıştırdı
18:19
Kongo’da Ebola salgını başladı: 246 vaka, 65 ölü
Kongo'da Ebola salgını başladı: 246 vaka, 65 ölü
17:28
Kadir İnanır yeniden yoğun bakımda
Kadir İnanır yeniden yoğun bakımda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 20:34:17. #7.13#
SON DAKİKA: Hayvancılık Sektörü İçin Toplantı Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.