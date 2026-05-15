Hayvancılık Sektörü İçin Toplantı Düzenlendi

Trakya Kalkınma Ajansı ile Lüleburgaz Kaymakamlığı iş birliğinde düzenlenen toplantıda, hayvancılık sektörüne yönelik teşvikler, yatırım fırsatları ve bölgesel kalkınma çalışmaları değerlendirildi.

Trakya Kalkınma Ajansı ile Lüleburgaz Kaymakamlığı iş birliğinde "Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı ve Hayvancılık Sektörü İstişare Toplantısı" düzenlendi. Bölgedeki hayvancılık sektörünün mevcut durumunun değerlendirilmesi, yatırım olanaklarının ele alınması ve teşvik programları hakkında bilgilendirme yapılması amacıyla Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi'nde (LYKA) gerçekleştirilen toplantı yoğun katılımla yapıldı.

Toplantıya, Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

Toplantıda Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı kapsamında hayvancılık sektörüne yönelik destekler, yatırım fırsatları ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayabilecek proje alanları hakkında katılımcılara bir sunum gerçekleştirdi. Sunum sonrasında bölgede faaliyet gösteren sektör temsilcilerinin görüş, talep ve önerileri alındı ve karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.

Bölgenin tarım ve hayvancılık alanındaki potansiyelinin daha etkin değerlendirilmesine yönelik yapılabilecek çalışmaların da ele alındığı toplantıda, kamu kurumları ile sektör paydaşları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekildi.

Trakya Kalkınma Ajansı yetkilileri önümüzdeki dönemde de farklı sektörlere yönelik istişare toplantılarının düzenleneceğini aktardı. - KIRKLARELİ