Hazine 19,8 Milyar Liralık Kira Sertifikası İhraç Etti

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 19 milyar 851,5 milyon liralık kira sertifikası ihraç etti.

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 19 milyar 851 milyon 540 bin lira tutarında 22 Temmuz 2026 valörlü, 19 Temmuz 2028 itfa tarihli sabit kira getirili kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.

Kira sertifikası almaya hak kazanan banka veya kamu kurum ve kuruluşlarına, satış tutarları bilgisi Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi vasıtasıyla iletilecek.