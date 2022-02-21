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Hazine 2 tahvil ihalesinde 12,7 milyar lira borçlandı - Son Dakika

Hazine 2 tahvil ihalesinde 12,7 milyar lira borçlandı

21.02.2022 15:30
Hazine 2 tahvil ihalesinde 12,7 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 12 milyar 655,3 milyon lira borçlanmaya gitti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 12 milyar 655,3 milyon lira borçlanmaya gitti.

Bakanlık ilk ihalede, 5 yıl (1652 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 8,45 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirdi.

İhalede basit faiz yüzde 22,26, bileşik faiz ise yüzde 23,49 oldu.

Nominal teklifin 3 milyar 748,5 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 2 milyar 160,5 milyon lira, net satış 2 milyar 7,9 milyon lira olarak kaydedildi.

Kamu kuruluşlarından gelen 3 milyar 125 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 1 milyar 396 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 875 milyon liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede ise 7 yıl (2394 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi.

İhalede dönemsel faiz yüzde 10,29 oldu. Nominal teklifin 6 milyar 454 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 3 milyar 700 milyon lira, net satış 3 milyar 647,4 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Kamu kuruluşlarından gelen 1 milyar 550 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 286 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 450 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine böylelikle piyasaya 12 milyar 655,3 milyon lira borçlandı.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kamu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Hazine 2 tahvil ihalesinde 12,7 milyar lira borçlandı - Son Dakika Ekonomi


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