Hazine, 2 tahvil ihalesinde 19,4 milyar lira borçlandı - Son Dakika
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Hazine, 2 tahvil ihalesinde 19,4 milyar lira borçlandı

04.07.2022 16:17
Hazine, 2 tahvil ihalesinde 19,4 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 19 milyar 423,5 milyon lira borçlanmaya gitti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün düzenlediği 2 tahvil ihalesinde 19 milyar 423,5 milyon lira borçlanmaya gitti.

Bakanlık ilk ihalede, 6 yıl (2261 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirdi. İhalede dönemsel faiz yüzde 12,21 olarak kayıtlara geçti.

Nominal teklifin 3 milyar 846,3 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 2 milyar 80,2 milyon lira, net satış 1 milyar 990,3 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan teklifin gelmediği ihalede, piyasa yapıcılarından 3 milyar 416 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 750 milyon liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede 10 yıl (3584 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 10,75 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi. İhalede basit faiz yüzde 18,13, bileşik faiz yüzde 18,95 olarak gerçekleşti.

Nominal teklifin 6 milyar 635 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 4 milyar 799 milyon lira, net satış 5 milyar 683,2 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Kamudan teklifin gelmediği ihalede, piyasa yapıcılarından 15 milyar 991 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 10 milyar liralık satış yapıldı.

Hazine böylece piyasaya 19 milyar 423,5 milyon lira borçlandı.

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Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hazine, 2 tahvil ihalesinde 19,4 milyar lira borçlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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