Hazine 23,8 Milyar Liralık Kira Sertifikası İhraç Etti

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yaklaşık 23,8 milyar liralık kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

Bakanlığın internet sitesinde, kira sertifikası ihracının sonucuna ilişkin duyuru yayımlandı.

Buna göre, 23 milyar 773 milyon 430 bin lira tutarında 23 Temmuz 2025 valörlü, 17 Temmuz 2030 itfa tarihli, 5 yıl vadeli, sabit getirili kira sertifikası ihraç edildi.

Kira sertifikası almaya hak kazanan banka veya kamu kurum ve kuruluşlarına, satış tutarları bilgisi Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi vasıtasıyla iletilecek.