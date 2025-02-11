Hazine 7,3 Milyar Lira Kira Sertifikası İhracı Yaptı

Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yaklaşık 7,3 milyar liralık kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

Bakanlığın internet sitesinde, kira sertifikası ihracının sonucuna ilişkin duyuru yayımlandı.

Buna göre, 7 milyar 297 milyon 500 bin lira tutarında 12 Şubat 2025 valörlü, 10 Şubat 2027 itfa tarihli, 2 yıl vadeli, sabit getirili kira sertifikası ihraç edildi.

Kira sertifikası almaya hak kazanan banka veya kamu kurum ve kuruluşlarına, satış tutarları bilgisi Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi vasıtasıyla iletilecek.