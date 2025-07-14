Hazine 90 Milyar Lira Borçlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Hazine 90 Milyar Lira Borçlandı

14.07.2025 16:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanlığı, üç devlet tahvili ihalesinde toplam 90 milyar 263,4 milyon lira borçlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, üç devlet tahvili ihalesinde 90 milyar 263,4 milyon lira borçlanmaya gitti.

İlk ihalede, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 18,92 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirildi. İhalede basit faiz yüzde 37,32, bileşik faiz ise yüzde 40,8 oldu.

Nominal teklifin 44 milyar 409,2 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 30 milyar 693 milyon lira, net satış 30 milyar 904,2 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 5 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 24 milyar 265,4 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 12 milyar liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede, 4 yıl (1428 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 2,25 reel kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi.

Nominal teklifin 1 milyar 610 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 450 milyon lira, net satış 433,9 milyon lira olarak hesaplandı.

Kamudan gelen 7 milyarlık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 2 milyar 427 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1,5 milyar liralık satış yapıldı.

Üçüncü ihalede de 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 17,05 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirildi. İhalede, basit faiz yüzde 33,37, bileşik faiz yüzde 36,15 oldu.

Nominal teklifin 29 milyar 339 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 17 milyar 622 milyon lira, net satış 17 milyar 925,3 milyon lira olarak hesaplandı.

Kamudan gelen 2 milyarlık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 25 milyar 699,5 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 13,5 milyar liralık satış yapıldı.

???????Böylece Hazine, üç ihalede 90 milyar 263,4 milyon lira borçlandı.

Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hazine 90 Milyar Lira Borçlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Soyguncular anneyi katletti, 12 yaşındaki oğlu ölü numarası yaparak kurtuldu Soyguncular anneyi katletti, 12 yaşındaki oğlu ölü numarası yaparak kurtuldu
Rafting merkezinde ’can yeleği giyme’ kavgası: Tekme, yumruk ve kürekler havada uçuştu Rafting merkezinde 'can yeleği giyme' kavgası: Tekme, yumruk ve kürekler havada uçuştu
Kuzey Kore lideri Kim’den, Ukrayna’ya karşı Rusya’ya ’koşulsuz destek’ sözü Kuzey Kore lideri Kim'den, Ukrayna'ya karşı Rusya'ya 'koşulsuz destek' sözü
Ege ve Akdeniz’e alternatif tatil cenneti: Enez Ege ve Akdeniz'e alternatif tatil cenneti: Enez
Beşiktaş, Orkun Kökçü Transferini Açıkladı Beşiktaş, Orkun Kökçü Transferini Açıkladı
Tarık Çetin, Fenerbahçe’ye imzayı attı Tarık Çetin, Fenerbahçe'ye imzayı attı
AB’nin ABD’ye yönelik ’gümrük vergisi’ misillemesi ertelendi AB'nin ABD'ye yönelik 'gümrük vergisi' misillemesi ertelendi
Ardahan’daki “Atatürk silüeti“ yeniden görülmeye başlandı Ardahan'daki "Atatürk silüeti" yeniden görülmeye başlandı
Elon Musk’tan Trump’a çağrı: Dosyaları yayımla Elon Musk'tan Trump'a çağrı: Dosyaları yayımla
Mezarlığa gömülen köpek leşi ekipleri alarma geçirdi Mezarlığa gömülen köpek leşi ekipleri alarma geçirdi
Mezarda bal mumundan yapılmış bebek ve bebeğe sarılı muska bulundu Mezarda bal mumundan yapılmış bebek ve bebeğe sarılı muska bulundu

14:51
78 kişiyi böyle ölüme götürmüşler: ’’Kimseye haber vermeyin, kendi aramızda halledelim’’ dediler
78 kişiyi böyle ölüme götürmüşler: ''Kimseye haber vermeyin, kendi aramızda halledelim'' dediler
14:34
Suriye’de şiddetli çatışmalar Çok sayıda asker öldü, başrolde yine onlar var
Suriye'de şiddetli çatışmalar! Çok sayıda asker öldü, başrolde yine onlar var
14:01
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’e tahliye kararı
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'e tahliye kararı
13:16
Muzaffer Nine biriktirdiği parayı teslim etti, Erdoğan hemen talimat verdi
Muzaffer Nine biriktirdiği parayı teslim etti, Erdoğan hemen talimat verdi
01:09
4 üniversitede 14 fakülte ve enstitü kapatıldı
4 üniversitede 14 fakülte ve enstitü kapatıldı
00:38
Deprem bölgesindeki alacakların taksit süreleri uzatıldı
Deprem bölgesindeki alacakların taksit süreleri uzatıldı
00:10
PSG bozguna uğradı Kulüpler Dünya Kupası şampiyonu Chelsea
PSG bozguna uğradı! Kulüpler Dünya Kupası şampiyonu Chelsea
00:04
Almanya Başbakanı Merz’den Gazze çıkışı: Kabul edilemez
Almanya Başbakanı Merz'den Gazze çıkışı: Kabul edilemez
23:49
2 yeğenini öldüren amca tutuklandı
2 yeğenini öldüren amca tutuklandı
23:00
2 çocuk annesi kadın eşinin 20’den fazla bıçak darbesiyle katledildiü
2 çocuk annesi kadın eşinin 20'den fazla bıçak darbesiyle katledildiü
22:59
Orman yangınına müdahale eden araç devrildi 5 personel yaralandı
Orman yangınına müdahale eden araç devrildi! 5 personel yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2025 16:30:34. #7.13#
SON DAKİKA: Hazine 90 Milyar Lira Borçlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.