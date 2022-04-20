Hazine alacakları mart sonu itibarıyla 21,1 milyar lira - Son Dakika
Üye Girişi

Hazine alacakları mart sonu itibarıyla 21,1 milyar lira

20.04.2022 17:10
Hazine alacakları mart sonu itibarıyla 21,1 milyar lira

Hazine alacakları, mart sonu itibarıyla 21,1 milyar lira olarak gerçekleşti.

Hazine alacakları, mart sonu itibarıyla 21,1 milyar lira olarak gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Mart itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, Hazine alacakları, mart sonu itibarıyla 21,1 milyar lira oldu. Alacak stoku içindeki en yüksek payı 10,1 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.

Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 1,4 milyar lira tahsil edildi.

YORUMLAR
500
Adana'da 3 kadının ölümüne neden olduğu iddia edilen sürücüye dava Adana'da 3 kadının ölümüne neden olduğu iddia edilen sürücüye dava Saıc-Gm-Wuling İlk Çeyrekte Nev Satışlarında Güçlü Artış Kaydetti Saıc-Gm-Wuling İlk Çeyrekte Nev Satışlarında Güçlü Artış Kaydetti

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Mart, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Hazine alacakları mart sonu itibarıyla 21,1 milyar lira - Son Dakika


Son Dakika
17:07 Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme şoku! Sakatlığı nedeniyle Adana Demirspor maçında yer alamayacak
17:00 Müge Anlı canlı yayında yanlış kişiyi aradı, ortalık savaş alanına döndü
16:58 Bursa'da 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan Aleyna'dan kötü haber geldi!
16:50 A Milli Takım aradığı golcüyü İsviçre'de buldu!
16:43 Cesur doktor, Rus saldırısında yaralanan kadına vücudunu kalkan olarak kullandı!
16:38 Son Dakika: KKTC'de hükümet istifa etti!
15:58 AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı'dan hayat pahalılığı çıkışı: Çok zenginleştik açık söyleyeyim
15:55 Suudi Arabistan'daki en güzel ezan okuma yarışmasında Ercişli imam finale kaldı
15:48 Konut ilanlarında "Türk müşteriler aramasın, Türklere uygun değil" dönemi
15:45 Liseli kavgası acı bitti! Yere düşen işitme engelli Enes yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 17:16:53. #1.12#
SON DAKİKA: Hazine alacakları mart sonu itibarıyla 21,1 milyar lira - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement