Hazine Alacakları Nisan Sonunda 28,4 Milyar Lira

Hazine alacakları, nisan sonu itibarıyla 28,4 milyar lira olarak gerçekleşti.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Nisan itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.
Buna göre, Hazine alacakları, nisan sonu itibarıyla 28,4 milyar lira oldu. Alacak stoku içindeki en yüksek payı 10,7 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.
Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 1,6 milyar lira tahsil edildi.
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