Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç etti

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kurumsal yatırımcılara yönelik altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi.

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 31 Ocak 2022 valörlü, 27 Ocak 2025 itfa tarihli, 6 ayda bir yüzde 1 kupon ödemeli 6 bin 178 kilogram altın karşılığı altın tahvili ihraç edildi.

Ayrıca, 3 yıl (1092 gün) vadeli 6 ayda bir yüzde 1 kira ödemeli 22 bin 384 kilogram altın karşılığı altına dayalı kira sertifikasının satışı yapıldı.