Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç etti - Son Dakika
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Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç etti

23.05.2022 16:02
Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç etti

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kurumsal yatırımcılara yönelik altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kurumsal yatırımcılara yönelik altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı yaptı.

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, doğrudan satış yöntemiyle 25 Mayıs 2022 valörlü, 21 Mayıs 2025 itfa tarihli, 6 ayda bir yüzde 1,5 kupon ödemeli 8 bin 255 kilogram altın karşılığı altın tahvili ihraç edildi.

Ayrıca, doğrudan satış yöntemi ile aynı valör ve itfa tarihli, 6 ayda bir yüzde 1,5 kira ödemeli, 12 bin 625 kilogram altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ihracı yapıldı.

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Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mayıs, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç etti - Son Dakika


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