Hazine'den 1.5 Trilyon İç Borçlanma

Hazine ve Maliye Bakanlığı, temmuz-eylül döneminde 1 trilyon 500,3 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 1 trilyon 538 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlık, gelecek üç aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Buna göre Hazine, söz konusu dönemde, 1 trilyon 500,3 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 1 trilyon 538 milyar liralık iç borçlanma yapacak.

(Sürecek)