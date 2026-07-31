Hazine'den İç Borçlanma Stratejisi
Hazine, ağustos-ekim döneminde 1.2 trilyon lira iç borç servisinin karşısında 1.2 trilyon lira borçlanacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, ağustos-ekim döneminde 1 trilyon 272,9 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 1 trilyon 199,7 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek.
Bakanlık, gelecek üç aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.
Buna göre Hazine, söz konusu dönemde, 1 trilyon 272,9 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 1 trilyon 199,7 milyar liralık iç borçlanma yapacak.
(Sürecek)
Kaynak: AA
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