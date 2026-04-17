Hazine'den İki Devlet Tahvili İhracı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, haftaya 2 devlet tahvilinin yeniden ve ilk ihracına imza atacak.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 21 Nisan Salı günü 2 yıl (693 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.
Aynı gün, 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirilecek.
