Hazine'den İki Devlet Tahvili İhracı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, haftaya 2 devlet tahvilinin yeniden ve ilk ihracına imza atacak.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 21 Nisan Salı günü 2 yıl (693 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

Aynı gün, 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirilecek.