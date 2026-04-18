Talimatı verdi! Sergen Yalçın'ın Cengiz Ünder aşkı bitmiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Talimatı verdi! Sergen Yalçın'ın Cengiz Ünder aşkı bitmiyor

Talimatı verdi! Sergen Yalçın\'ın Cengiz Ünder aşkı bitmiyor
18.04.2026 17:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gelecek sezonun çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, Cengiz Ünder'in bonservisinin alınması için yönetime talimat verdi. Siyah-beyazlı kurmaylar, Fenerbahçe ile pazarlık masasına oturacak.

Süper Lig devi Beşiktaş’ta gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren teknik direktör Sergen Yalçın, ilk transferi için yönetime talimatını verdi. 

CENGİZ İÇİN FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞÜLECEK

TRT Spor'da yer alan habere göre; Beşiktaş, şu anda kadrosunda kiralık olarak forma giyen milli yıldız Cengiz Ünder’in bonservisini almak adına Fenerbahçe ile görüşme masasına oturacak. Sergen Yalçın’ın, daha önce "Verin bana, ligin yıldızı yapayım" dediği Cengiz Ünder’in performansından oldukça memnun olduğu ve oyuncunun takımda kalmasını bizzat istediği belirtildi. 

OPSİYONU DÜŞÜRÜLMEK İSTENİYOR

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki mevcut anlaşmada 6 milyon Euro'luk bir satın alma opsiyonu bulunuyor. Beşiktaş yönetimi, bu rakamı yüksek bularak sarı-lacivertliler ile indirim pazarlığı yapmayı hedefliyor. Siyah-beyazlı kurmaylar, Fenerbahçe ile yapılacak görüşmelerde bonservis bedelini daha makul bir seviyeye çekmeye çalışacak. 

Son Dakika Spor Talimatı verdi! Sergen Yalçın'ın Cengiz Ünder aşkı bitmiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7.5 milyon abonesi olan “Minecraft Parodileri“ isimli hesaba erişim engellendi 7.5 milyon abonesi olan "Minecraft Parodileri" isimli hesaba erişim engellendi
Mesud Pezeşkiyan: İsrail ateşkese mecbur kaldı Mesud Pezeşkiyan: İsrail ateşkese mecbur kaldı
Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel gözaltına alındı
Bursa’da okullara saldırı paylaşımı yapan 5 şüpheli tutuklandı Bursa’da okullara saldırı paylaşımı yapan 5 şüpheli tutuklandı
Fenerbahçe’de Asensio kararı Fenerbahçe'de Asensio kararı
Seçil Erzan davasında kritik karar: 102 yıllık ceza bozuldu Seçil Erzan davasında kritik karar: 102 yıllık ceza bozuldu

18:01
Beşiktaş’tan Afrika çıkarması: 3 yeni yetenek antrenmanlara başladı
Beşiktaş'tan Afrika çıkarması: 3 yeni yetenek antrenmanlara başladı
17:49
Bomba iddia: Özkan Yalım’ın otelinde 254 adet kaset bulundu
Bomba iddia: Özkan Yalım’ın otelinde 254 adet kaset bulundu
17:36
Ayser Çalık Ortaokulu’nun tabelası, yeni binaya asıldı
Ayser Çalık Ortaokulu'nun tabelası, yeni binaya asıldı
17:06
Trump’ın açıklamasına İran’dan dakikalar sonra yanıt
Trump'ın açıklamasına İran'dan dakikalar sonra yanıt
16:49
Hürmüz’ün yeniden kapatılmasına Trump’tan ilk yorum: Bize şantaj yapamazlar
Hürmüz'ün yeniden kapatılmasına Trump'tan ilk yorum: Bize şantaj yapamazlar
14:31
Firari şüphelinin ağabeyiyle yapılan görüşme dosyada Cinayeti itiraf eden biri var
Firari şüphelinin ağabeyiyle yapılan görüşme dosyada! Cinayeti itiraf eden biri var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 18:44:23. #7.12#
SON DAKİKA: Talimatı verdi! Sergen Yalçın'ın Cengiz Ünder aşkı bitmiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.