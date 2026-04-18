Talimatı verdi! Sergen Yalçın\'ın Cengiz Ünder aşkı bitmiyor

Süper Lig devi Beşiktaş’ta gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren teknik direktör Sergen Yalçın, ilk transferi için yönetime talimatını verdi.

CENGİZ İÇİN FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞÜLECEK

TRT Spor'da yer alan habere göre; Beşiktaş, şu anda kadrosunda kiralık olarak forma giyen milli yıldız Cengiz Ünder’in bonservisini almak adına Fenerbahçe ile görüşme masasına oturacak. Sergen Yalçın’ın, daha önce "Verin bana, ligin yıldızı yapayım" dediği Cengiz Ünder’in performansından oldukça memnun olduğu ve oyuncunun takımda kalmasını bizzat istediği belirtildi.

OPSİYONU DÜŞÜRÜLMEK İSTENİYOR

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki mevcut anlaşmada 6 milyon Euro'luk bir satın alma opsiyonu bulunuyor. Beşiktaş yönetimi, bu rakamı yüksek bularak sarı-lacivertliler ile indirim pazarlığı yapmayı hedefliyor. Siyah-beyazlı kurmaylar, Fenerbahçe ile yapılacak görüşmelerde bonservis bedelini daha makul bir seviyeye çekmeye çalışacak.