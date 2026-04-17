Mesud Pezeşkiyan: ABD ve İsrail İran’ı teslim alamadı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ve bölgedeki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Pezeşkiyan, yürütülen diplomasi sonucunda İsrail’in ateşkes ilan etmek zorunda kaldığını öne sürerek, “Bugün yürütülen güçlü diplomasi sayesinde İsrail ateşkes ilan etmeye zorlandı. Lübnan’da Hizbullah’a ve diğer cephelere yönelik saldırı imkanı kalmamıştır” dedi.
Pezeşkiyan, ABD ve İsrail’in İran’ı kısa sürede teslim alma hedefinin başarısız olduğunu savunarak, İran halkının sahadaki varlığı ve silahlı kuvvetlerin direnişinin bu planları boşa çıkardığını ifade etti. Halkın sokaklarda ve meydanlarda gösterdiği yoğun katılımın dünyada eşi benzeri görülmemiş bir tablo oluşturduğunu dile getirdi.
İran halkının gösterdiği bu katılımın uluslararası alanda da dikkat çektiğini belirten Pezeşkiyan, Donald Trump’ın söz konusu görüntülerin yapay zeka ile oluşturulduğunu iddia ettiğini öne sürdü. Pezeşkiyan, insanların her gece ülkeleri için sokaklarda bulunmasının kabul edilemediğini söyledi.
Bölgedeki sürecin umut verici olduğunu ifade eden Pezeşkiyan, sorunların İran’ın onurunu koruyarak aşılacağını belirterek, “Bu aşamadan başımız dik çıkacağız” dedi. Ayrıca Pakistan’a da süreçteki destekleri nedeniyle teşekkür etti.
İran’ın nükleer programına da değinen Pezeşkiyan, “Biz nükleer silah peşinde olmadık ve bundan sonra da olmayacağız. Bölgede kaos ya da terör peşinde değiliz. Tek isteğimiz huzur ve ülkemizin toprak bütünlüğünü onurumuzla savunmaktır” ifadelerini kullandı.
Pezeşkiyan, bölgedeki istikrarsızlığın sorumlusu olarak ABD ve İsrail’i göstererek, bu ülkelerin komutanları, siyasetçileri, bilim insanlarını ve öğrencileri hedef aldığını iddia etti. Bu durumun dünya kamuoyunda tepki çektiğini ancak medya gücüyle İran’ın suçlanmaya çalışıldığını savundu.
