Seçil Erzan davasında kritik karar: 102 yıllık ceza bozuldu

Kamuoyunda “yüksek karlı gizli fon” olarak bilinen davada yeni bir gelişme yaşandı. Eski banka müdürü Seçil Erzan hakkında verilen 102 yıl 2 ay 2 gün hapis cezası, istinaf mahkemesi tarafından bozuldu. Kararla birlikte Erzan’ın yeniden yargılanmasının önü açıldı.
Erzan, yüksek kâr vaadiyle aralarında tanınmış isimlerin de bulunduğu 41 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanmış; “nitelikli dolandırıcılık” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlarından toplam 102 yılın üzerinde hapis cezasına çarptırılmıştı.
Habertürk'ün haberine göre, dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin verdiği kararı bozdu. Kararın gerekçesine ilişkin detayların önümüzdeki süreçte netleşmesi bekleniyor.
İstinaf mahkemesi yalnızca Erzan hakkında değil, dosyadaki diğer sanıklar yönünden de farklı gerekçelerle bozma kararı verdi. Dosya yeniden görülmek üzere yerel mahkemeye gönderildi.
