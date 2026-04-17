Fenerbahçe\'de Asensio kararı

Şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

ZORLU MAÇ SAAT 20.00'DE

Chobani Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Adnan Deniz Kayatepe'nin yöneteceği 90 dakikada Bersan Duran ve Bilal Gölen yardımcı hakem olarak görev yapacak. Mücadelenin VAR koltuğunda Davut Dakul Çelik oturacak.

FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ

Domenico Tedesco önderliğindeki Fenerbahçe, mücadeleye Ederson, Semedo, Skriniar, Çağlar, Brown, Guendouzi, Kante, Kerem, Talisca, Nene ve Sidiki Cherif 11'i ile çıkıyor.

ASENSIO KADRODA YOK

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı süren İspanyol yıldız Marco Asensio, Kayserispor maçının ardından Rizespor maçının kadrosuna da dahil edilmedi.