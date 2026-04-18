Hürmüz\'ün yeniden kapatılmasına Trump\'tan ilk yorum: Bize şantaj yapamazlar

ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı gerilimi yeniden tırmandı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi dün yaptığı açıklamada, Lübnan'daki ateşkes doğrultusunda Hürmüz Boğazı'nın tüm ticari gemilerin geçişine açık olacağını bildirdi. ABD Başkanı Trump buna karşılık önce teşekkür etti, sonra ablukanın devam edeceğini duyurdu. Bu hamlenin ardından İran, ABD’nin "taahhütlerini ihlal etmesi ve ablukayı sürdürmesi" gerekçesiyle bugün Hürmüz'ü yeniden kapattı.

"GÜN SONUNA KADAR BAZI BİLGİLER AÇIKLANACAK"

Oval Ofis'te kameralar karşısına geçen Trump, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasına ilişkin "İran bize şantaj yapamaz" dedi. Açıklamasında görüşmelerin çok iyi gittiğini söyleyen Trump, gün sonuna kadar bazı bilgilerin açıklanacağını ifade etti.

BİZİ DİZİ PETROL VE LPG TANKERİ HÜRMÜZ'Ü GEÇTİ

Hürmüz Boğazı'na yönelik belirsizlikler devam ederken, dünden itibaren artan sayıda ticari gemi Boğaz'dan geçişi test ediyor. Bir dizi petrol ve LPG tankeri Hürmüz Boğazı'nı geçerek Basra Körfezi'nden çıkarken, Katar'a ait yüklü halde bulunan 4 sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tankeri Boğaz'a doğru ilerliyor.

2 GEMİYE ATEŞ AÇILDI

İngiliz basını, İran hücum botlarının Hürmüz'den geçmeye çalışan bir petrol tankerine ve kargo gemisine ateş açtığını duyurdu. Tanker mürettebatının güvende olduğu belirtildi.

"YA MÜZAKERE MASASINDA YA DA SAHADA HAKKIMIZI SAĞLAMLAŞTIRIRIZ"

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif ise, Hürmüz Boğazı’na ilişkin, “Hürmüz Boğazı’nın yönetimi İran’a aittir. Ya müzakere masasında ya da sahada hakkımızı sağlamlaştırırız” dedi. ABD Başkanı Donald Trump'ın sık sık tavır değiştirdiğine atıf yapan Arif, “Onun yalan açıklamalarına cevap vermeye ihtiyaç yok” dedi.

Arif, ülkesinin Batı Asya’daki tüm savaşlara son verilmesini istediğini vurgulayarak, “Biz savaşın devam etmesini istemiyoruz ancak Fars Körfezi ve Umman Denizi’ndeki limanlarımızdan yararlanamazsak hiçbir ülkenin bu bölgede sömürgecilik yapmasına izin vermeyiz” diye konuştu.