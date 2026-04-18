Hürmüz'ün yeniden kapatılmasına Trump'tan ilk yorum: Bize şantaj yapamazlar - Son Dakika
Hürmüz'ün yeniden kapatılmasına Trump'tan ilk yorum: Bize şantaj yapamazlar

18.04.2026 16:49
İran Hürmüz Boğazı'nı "ABD ablukası" nedeniyle yeniden kapattı, gözlerin çevrildiği ABD Başkanı Trump'tan ilk açıklama geldi. Trump, "İran bize şantaj yapamaz" ifadesini kullandı.

ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı gerilimi yeniden tırmandı. 

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi dün yaptığı açıklamada, Lübnan'daki ateşkes doğrultusunda Hürmüz Boğazı'nın tüm ticari gemilerin geçişine açık olacağını bildirdi. ABD Başkanı Trump buna karşılık önce teşekkür etti, sonra ablukanın devam edeceğini duyurdu. Bu hamlenin ardından İran, ABD’nin "taahhütlerini ihlal etmesi ve ablukayı sürdürmesi" gerekçesiyle bugün Hürmüz'ü yeniden kapattı. 

"GÜN SONUNA KADAR BAZI BİLGİLER AÇIKLANACAK"

Oval Ofis'te kameralar karşısına geçen Trump, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasına ilişkin "İran bize şantaj yapamaz" dedi. Açıklamasında görüşmelerin çok iyi gittiğini söyleyen Trump, gün sonuna kadar bazı bilgilerin açıklanacağını ifade etti.

BİZİ DİZİ PETROL VE LPG TANKERİ HÜRMÜZ'Ü GEÇTİ

Hürmüz Boğazı'na yönelik belirsizlikler devam ederken, dünden itibaren artan sayıda ticari gemi Boğaz'dan geçişi test ediyor. Bir dizi petrol ve LPG tankeri Hürmüz Boğazı'nı geçerek Basra Körfezi'nden çıkarken, Katar'a ait yüklü halde bulunan 4 sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tankeri Boğaz'a doğru ilerliyor.

2 GEMİYE ATEŞ AÇILDI

İngiliz basını, İran hücum botlarının Hürmüz'den geçmeye çalışan bir petrol tankerine ve kargo gemisine ateş açtığını duyurdu. Tanker mürettebatının güvende olduğu belirtildi.

"YA MÜZAKERE MASASINDA YA DA SAHADA HAKKIMIZI SAĞLAMLAŞTIRIRIZ"

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif ise, Hürmüz Boğazı’na ilişkin, “Hürmüz Boğazı’nın yönetimi İran’a aittir. Ya müzakere masasında ya da sahada hakkımızı sağlamlaştırırız” dedi. ABD Başkanı Donald Trump'ın sık sık tavır değiştirdiğine atıf yapan Arif, “Onun yalan açıklamalarına cevap vermeye ihtiyaç yok” dedi.

Arif, ülkesinin Batı Asya’daki tüm savaşlara son verilmesini istediğini vurgulayarak, “Biz savaşın devam etmesini istemiyoruz ancak Fars Körfezi ve Umman Denizi’ndeki limanlarımızdan yararlanamazsak hiçbir ülkenin bu bölgede sömürgecilik yapmasına izin vermeyiz” diye konuştu.

Galatasaray’a küfür ettiği iddia edilmişti Kocaelispor Başkanı Recep Durul’a ağır ceza Galatasaray'a küfür ettiği iddia edilmişti! Kocaelispor Başkanı Recep Durul'a ağır ceza
Gençlerbirliği’nden Galatasaray maçı öncesi hakem uyarısı: Gözümüz üzerinde Gençlerbirliği'nden Galatasaray maçı öncesi hakem uyarısı: Gözümüz üzerinde
Bakan Tekin’den 81 İl Müdürüne talimat: Güvenlikten taviz verilmeyecek Bakan Tekin’den 81 İl Müdürüne talimat: Güvenlikten taviz verilmeyecek
7.5 milyon abonesi olan “Minecraft Parodileri“ isimli hesaba erişim engellendi 7.5 milyon abonesi olan "Minecraft Parodileri" isimli hesaba erişim engellendi
Maç sonundaki sevinci ortalığı savaş alanına çevirdi Maç sonundaki sevinci ortalığı savaş alanına çevirdi
’Başhekim ve sekreteri darp edildi’ iddiasına Sağlık Bakanlığından soruşturma 'Başhekim ve sekreteri darp edildi' iddiasına Sağlık Bakanlığından soruşturma
İzmir’de okul saldırısı hazırlığı iddiası: 8 öğrenci gözaltına alındı İzmir'de okul saldırısı hazırlığı iddiası: 8 öğrenci gözaltına alındı

15:58
Milyonların beklediği kritik ipucu geldi: İşte memur ve emekliyi temmuzda bekleyen zam
Milyonların beklediği kritik ipucu geldi: İşte memur ve emekliyi temmuzda bekleyen zam
15:41
Engelli işçiye eziyet davasında 3 sanığa tahliye
Engelli işçiye eziyet davasında 3 sanığa tahliye
15:16
Bu anket çok konuşulur: İşte son yerel seçime göre el değiştiren illerimiz
Bu anket çok konuşulur: İşte son yerel seçime göre el değiştiren illerimiz
14:47
Mansur Yavaş, Özgür Özel’e seslendi: Dünyayı ayağa kaldırmamız lazım, zamanı geldi hatta geçiyor
Mansur Yavaş, Özgür Özel'e seslendi: Dünyayı ayağa kaldırmamız lazım, zamanı geldi hatta geçiyor
14:31
Firari şüphelinin ağabeyiyle yapılan görüşme dosyada Cinayeti itiraf eden biri var
Firari şüphelinin ağabeyiyle yapılan görüşme dosyada! Cinayeti itiraf eden biri var
14:25
Kayıp olarak aranan 16 yaşındaki satranç milli takım oyuncusu ölü bulundu
Kayıp olarak aranan 16 yaşındaki satranç milli takım oyuncusu ölü bulundu
13:56
Hürmüz Boğazı’nı geçmeye çalışan 2 gemiye ateş açıldı
Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalışan 2 gemiye ateş açıldı
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2026 17:12:12. #7.12#
