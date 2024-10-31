Hazine İç Borçlanma Planını Açıkladı - Son Dakika
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Ekonomi

Hazine İç Borçlanma Planını Açıkladı

Hazine, kasımda 225,2, aralıkta 125 ve ocakta 280,2 milyar lira iç borçlanma yapacak.

31.10.2024 19:18
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, kasımda 225,2 milyar lira, aralıkta 125 milyar lira ve ocakta 280,2 milyar lira iç borçlanmaya gidecek.

Bakanlığın gelecek 3 aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisinde, kasımda 119,8 milyar liralık iç borç servisine karşılık 225,2 milyar liralık, aralıkta 67,6 milyar liralık iç borç servisine karşılık 125 milyar liralık ve ocakta 217,2 milyar liralık iç borç servisine karşılık 280,2 milyar liralık iç borçlanma yapılması öngörülüyor.

Kasımdaki iç borçlanmanın 155,6 milyar lirasının piyasadan ihale yoluyla, 47,6 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 22 milyar lirasının kamuya satışlardan, aralıkta yapılacak iç borçlanmanın 107 milyar lirasının piyasadan ihale yoluyla, 5 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 13 milyar lirasının kamuya satışlardan ve ocakta yapılacak iç borçlanmanın 264 milyar lirasının piyasadan ihale yoluyla, 7,7 milyar lirasının doğrudan satışlardan, 8,6 milyar lirasının kamuya satışlardan oluşması bekleniyor.

Bu dönemde 20 tahvil ihalesi düzenlenecek, 4 kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak, 2 hazine bonosu yeniden ihraç edilecek.

Kasımda 272,6 milyar lira, aralıkta 79,1 milyar lira ve ocakta 262,2 milyar lira ödeme yapılacak. Bu ödemelerin 209,1 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.

(Bitti)

Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hazine İç Borçlanma Planını Açıkladı - Son Dakika

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