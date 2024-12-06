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Ekonomi

Hazine İhale Programı Açıklandı

Hazine, haftaya 2 devlet tahvili ve 1 hazine bonosu ihalesi yapacak.

06.12.2024 14:17
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, haftaya iki devlet tahvili ve bir hazine bonosu ihalesi gerçekleştirecek.

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 9 Aralık'taki ihalede, 4 yıl (1456 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli, Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.

Bakanlık, 10 Aralık'ta ise 9 ay (273 gün) vadeli, hazine bonosu ile 5 yıl (1736 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirecek.

Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ekonomi, Finans, Son Dakika

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