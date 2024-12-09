Hazine İhaleleri Yarın Gerçekleşecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın devlet tahvili ve hazine bonosu ihalesi gerçekleştirecek.
Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihalede 9 ay (273 gün) vadeli, hazine bonosu yeniden ihraç edilecek.
İkinci ihalede ise 5 yıl (1736 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.
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