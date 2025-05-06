Hazine İhalelerinde 35,3 Milyar Lira Borçlandı - Son Dakika
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Ekonomi

Hazine İhalelerinde 35,3 Milyar Lira Borçlandı

Hazine, iki ihalede toplam 35,3 milyar lira borçlanarak devlet tahvili satışları gerçekleştirdi.

06.05.2025 16:08
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği iki devlet tahvili ihalesinde, 35 milyar 305,6 milyon lira borçlanmaya gitti.

İlk ihalede, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 20,5 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı yapıldı. İhalede basit faiz yüzde 42,64, bileşik faiz yüzde 47,19 oldu.

Nominal teklifin 20 milyar 536 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 13 milyar 58 milyon lira, net satış 12 milyar 787 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 5 milyar 500 milyon lira teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 13 milyar 450,3 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 7 milyar 500 milyon liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede, 7 yıl (2499 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvili yeniden ihraç edildi.

Nominal teklifin 11 milyar 780 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 6 milyar 400 milyon lira, net satış 5 milyar 518,6 milyon lira olarak hesaplandı.

Kamudan teklifin gelmediği ihalede, piyasa yapıcılarından 8 milyar 652 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 4 milyar liralık satış yapıldı.

Hazine, böylece iki ihalede toplam 35 milyar 305,6 milyon lira borçlandı.???????

Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hazine İhalelerinde 35,3 Milyar Lira Borçlandı - Son Dakika

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