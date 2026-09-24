Hazine'nin 1,5 milyar dolarlık ESG tahviline 3 katından fazla talep geldi - Son Dakika
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Hazine'nin 1,5 milyar dolarlık ESG tahviline 3 katından fazla talep geldi

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2037 vadeli ESG tahvili ihracını 1,5 milyar dolarla tamamladı. Meblağ 30 Eylül'de Bakanlık hesaplarına girecek. 2023'ten bu yana ilk ESG tahvili olan ihraca 100'ün üzerinde yatırımcı, tutarın üç katından fazla talep gösterdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığının 2037 vadeli bir ESG tahvili (sürdürülebilir) ihracının tutarı 1,5 milyar dolar oldu.

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 2026 yılı dış finansman programı çerçevesinde, dolar cinsinden 2037 vadeli bir ESG tahvili (sürdürülebilir) ihracı için BNP Paribas, Citibank, ING Bank ve J.P. Morgan'a 23 Eylül'de yetki verildi.

Söz konusu ihraç aynı gün sonuçlanırken, ihraç tutarı 1,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Meblağ 30 Eylül'de Bakanlığın hesaplarına girecek.

30 Ocak 2037 vadeli sürdürülebilir tahvilin kupon oranı yüzde 7,5, getiri oranı yüzde 7,65 oldu.

İhraca 100'ün üzerinde yatırımcı, ihraç tutarının üç katından fazla talep gösterdi. Tahvilin yüzde 32'si Birleşik Krallık, yüzde 30'u ABD, yüzde 25'i Türkiye, yüzde 9'u diğer Avrupa ülkeleri ve yüzde 4'ü diğer ülkelerdeki yatırımcılara tahsis edildi.

2023'ten bu yana gerçekleştirilen ilk ESG tahvili

Söz konusu tahvil, Hazine tarafından uluslararası sermaye piyasalarında ihraç edilen ikinci, 2023 yılından bu yana gerçekleştirilen ilk ESG tahvili oldu.

Bu tahvil ihracıyla, 2026 yılında, uluslararası sermaye piyasalarından toplam 12,2 milyar dolar tutarında finansman sağlandı.

Kaynak: AA
Hazine ve Maliye BakanlığıEkonomiFinansEylülSon Dakika

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