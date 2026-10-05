Hazine, TLREFK'ye endeksli 59,3 milyar liralık kira sertifikası ihraç etti - Son Dakika
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Hazine, TLREFK'ye endeksli 59,3 milyar liralık kira sertifikası ihraç etti

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 59,3 milyar lira tutarında kira sertifikası ihraç etti. Bugün 59 milyar 255 milyon 500 bin liralık TLREFK'ye endeksli sertifikaların satış bilgisi, hak kazanan banka veya kamu kurum ve kuruluşlarına Merkez Bankası'nca iletilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 59,3 milyar lira turatında kira sertifikasının ihracını gerçekleştirdi.

Bakanlığın internet sitesinden yapılan duyuruya göre, bugün 59 milyar 255 milyon 500 bin lira tutarında 7 Ekim 2026 valörlü, 4 Ekim 2028 itfa tarihli ve TLREFK'ye endeksli kira sertifikası ihraç edildi.

Kira sertifikası almaya hak kazanan banka veya kamu kurum ve kuruluşlarına, satış tutarları bilgisi bugün Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi vasıtasıyla Merkez Bankası tarafından iletilecek.

Kaynak: AA
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