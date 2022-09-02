Bakan Nebati: BIST 100 endeksi, en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirdi

HAZİNE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Borsa İstanbul (BIST) 100 endeksinin günü yüzde 2,55 kazançla 3 bin 222,74 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirdiğini açıkladı.

Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,55 kazançla 3 bin 222,74 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 3 bin 228,88 puana taşıdı. Borsa İstanbul, 2 milyon 526 bin yatırımcı sayısına ulaşmış durumda. Halka açık şirketlerimize ait hisse senetlerinin toplam değeri ise 400 milyar TL seviyesinde. Borsa İstanbul, yerli ve yabancı yatırımcının güvenle yatırım yaptığı bir mecra haline geldi" ifadelerini kullandı.Ekonomik aktivitedeki güçlü seyir ve şirket karlılıklarındaki artışın BIST'i yatırımcılar için cazip hale getirdiğini aktaran Nebati, "Borsamız son dönemdeki performansıyla diğer gelişen ülke borsalarından pozitif yönde ayrışmış durumda. İlerleyen dönemde de bu güçlü seyrin sürmesini bekliyoruz. Tüm bireysel ve kurumsal yatırımcılarımızın finansal bilinç ile yatırım yapabilmesi için hem Borsa İstanbul yönetimi hem de ekonomi yönetimi, üzerine düşen sorumluluğun bilinci ile çalışıyor" dedi.