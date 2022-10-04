Bakan Nebati, kendisine yönelik eleştirilere yanıt verdi: Hangi dili nasıl ifade edeceğimizi çok iyi biliriz - Son Dakika
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Bakan Nebati, kendisine yönelik eleştirilere yanıt verdi: Hangi dili nasıl ifade edeceğimizi çok iyi biliriz

04.10.2022 13:38

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geçtiğimiz günlerde katıldığı "Ekonomik Dönüşüm Zirvesi"nde "heterodoks yaklaşım", "epistemolojik bir kopuş" gibi ifadeler kullandığı konuşması nedeniyle aldığı eleştirilere yanıt verdi. Bakan Nebati, yaptığı açıklamada, "Biz iş adamıyla iş adamı gibi, çiftçiyle çiftçinin dilinden konuşuruz. Hem alaylı hem de mektepli olarak konuşurken hangi dili nasıl ifade edeceğimizi çok iyi biliriz" yanıtını verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin, "Ekonomik Dönüşüm Zirvesi"nde yaptığı konuşmada kullandığı "Neoklasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım, günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöroekonomi gibi alanların da etkisiyle daha fazla önem kazanmaktadır" ifadeleri büyük dikkat çekmişti.

BAKAN NEBATİ ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

Konuşmasında kullandığı 'heterodoks yaklaşım', 'epistemolojik bir kopuş' gibi ifadelerin vatandaşlar tarafından anlaşılamadığı gerekçesiyle sosyal medya üzerinden çok sayıda kişinin eleştiride bulunduğu Bakan Nebati günler sonra konuyla ilgili sessizliğini bozdu.

"BİZ İŞ ADAMIYLA İŞ ADAMI GİBİ, ÇİFTÇİYLE ÇİFTÇİNİN DİLİNDEN KONUŞURUZ"

Bakan Nebati, "Biz iş adamıyla iş adamı gibi, çiftçiyle çiftçinin dilinden konuşuruz. Biz iş adamıyla iş adamı gibi, çiftçiyle çiftçinin dilinden konuşuruz. Hem alaylı hem de mektepli olarak konuşurken hangi dili nasıl ifade edeceğimizi çok iyi biliriz. Siz manipülatif, yalan dolan sözlerinizi devam ettirin. Havuzunuzda trollerinizle her türlü işleyişi yapın. Biz Türkiye Ekonomi Modeli'nin dünyaya örnek teşkil edeceğini biliyoruz, ifade ediyoruz. Büyüyeceğiz, çalışacağız, üreteceğiz, istihdam yaratacağız. Ve '21. Yüzyıl Türkiye Yüzyılı olacak' demeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
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GÜNDEM / 4 Ekim 2022 GÜNDEM / 4 Ekim 2022 Bakan Nureddin Nebati'nin konuşmasını eleştiren AK Partili Şamil Tayyar paylaşımı kısa süre sonra sildi Bakan Nureddin Nebati'nin konuşmasını eleştiren AK Partili Şamil Tayyar paylaşımı kısa süre sonra sildi

Nureddin Nebati, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Nebati, kendisine yönelik eleştirilere yanıt verdi: Hangi dili nasıl ifade edeceğimizi çok iyi biliriz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Nebati, kendisine yönelik eleştirilere yanıt verdi: Hangi dili nasıl ifade edeceğimizi çok iyi biliriz - Son Dakika
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