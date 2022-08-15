Bakan Nebati: "Kur Korumalı TL Mevduat hesabını haksızca eleştirenlerin iyi niyetinden şüphe ediyorum" - Son Dakika
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Bakan Nebati: "Kur Korumalı TL Mevduat hesabını haksızca eleştirenlerin iyi niyetinden şüphe ediyorum"

15.08.2022 10:05
Bakan Nebati: "Kur Korumalı TL Mevduat hesabını haksızca eleştirenlerin iyi niyetinden şüphe ediyorum"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kur Korumalı TL Mevduat hesabının ekonomiye önemli bir katkı sağladığını savunarak, "Kur Korumalı TL Mevduat hesabını haksızca eleştirenlerin iyi niyetinden şüphe ediyorum" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kur Korumalı TL Mevduat hesabının ekonomiye önemli bir katkı sağladığını savunarak, "Kur Korumalı TL Mevduat hesabını haksızca eleştirenlerin iyi niyetinden şüphe ediyorum" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati tarafından yapılan açıklamada, Kur Korumalı TL Mevduat hesabının vatandaşların tasarruflarını döviz yerine Türk lirasına yatırmasını teşvik etmesi dolayısıyla ekonomiye önemli katkı sağlayan bir enstrüman olduğunu belirtti.

"Kur Korumalı TL Mevduat hesabını haksızca eleştirenlerin iyi niyetinden şüphe ediyorum"

Bakan Nebati, açıklamasına şöyle devam etti:

"Tasarruf sahiplerinin üçte biri döviz yerine bu faydalı yatırım aracını tercih ediyor. Böylece hem ekonomik büyümemize katkı sağlıyor hem tasarruf ediyor hem de döviz kurlarında manipülasyon yapmak isteyen kötü niyetli güçlerin yoluna taş koyuyor. Ülkemizde enflasyonu tetikleyen aşırı kur hareketleri ile mücadelemizde vatandaşlarımızla birlik olmamızı sağlayan en önemli enstrümanlardan biri olan Kur Korumalı TL Mevduat hesabını haksızca eleştirenlerin iyi niyetinden şüphe ediyorum." - ANKARA

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Bakan Nebati: Kur Korumalı TL Mevduat hesabını haksızca eleştirenlerin iyi niyetinden şüphe ediyorum Bakan Nebati: Kur Korumalı TL Mevduat hesabını haksızca eleştirenlerin iyi niyetinden şüphe ediyorum Bakan Nebati: Kur Korumalı TL Mevduat hesabını haksızca eleştirenlerin iyi niyetinden şüphe ediyorum Bakan Nebati: Kur Korumalı TL Mevduat hesabını haksızca eleştirenlerin iyi niyetinden şüphe ediyorum
Kaynak: İHA

Nureddin Nebati, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Nebati: 'Kur Korumalı TL Mevduat hesabını haksızca eleştirenlerin iyi niyetinden şüphe ediyorum' - Son Dakika

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