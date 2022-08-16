Bakan Nebati'den araç satımında manipülasyon yapanlara gözdağı: 100 bin mükellef radarımıza takıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Nebati'den araç satımında manipülasyon yapanlara gözdağı: 100 bin mükellef radarımıza takıldı

16.08.2022 11:35
Bakan Nebati'den araç satımında manipülasyon yapanlara gözdağı: 100 bin mükellef radarımıza takıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, araç fiyatlarını değerinin çok üstüne çıkararak vatandaşları zor duruma sokanların peşine düşmüştü. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "mükellefiyet kaydı bulunmadan belli bir sayının üzerinde araç alım satımı yapan, ikinci el araç piyasasında fahiş fiyat artışlarına ve kayıt dışı ekonomi oluşmasına sebebiyet veren 100 bin mükellef Bakanlığımızın RADAR'ına takıldı" şeklinde konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Risk Analizi Genel Müdürlüğü, gayrimenkul sektörünün ardından araç sektörünü olumsuz etkileyenler için de harekete geçti. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bu çerçevede fahiş fiyat artışına sebep olan 100 bin mükellef tespit edildiğini duyurdu.

"100 BİN MÜKELLEF RADARIMIZA TAKILDI"

Bakan Nebati, "Kayıt dışı ekonomiyle mücadele etmekte son derece kararlıyız. RADAR sistemimiz sayesinde mali ve finansal verilerin sistemsel ve detaylı analizlerini gerçekleştiriyor, çalışmalarımızı büyük bir titizlikle yürütüyoruz. Gayrimenkul sektöründe olduğu gibi araç sektöründe de suni fiyat artışı yaparak arz talep dengesini bozanlara fırsat vermeyeceğiz. Bu çerçevede, mükellefiyet kaydı bulunmadan belli bir sayının üzerinde araç alım satımı yapan, ikinci el araç piyasasında fahiş fiyat artışlarına ve kayıt dışı ekonomi oluşmasına sebebiyet veren 100 bin mükellef Bakanlığımızın RADAR'ına takıldı" dedi.

Bakan Nebati'den araç satımında manipülasyon yapanlara gözdağı: 100 bin mükellef radarımıza takıldı

ARAÇ ALIM VE SATIMI MERCEK ALTINDA

RADAR sistemiyle araç alım satımını kıskaç altına aldıklarına dikkati çeken Bakan Nebati, şu detayları da paylaştı:

"Buna ek olarak sıfır ve ikinci el araç alım satımı yapan bayi, galerici ve kişiler hakkında da detaylı tespitler yaptık. Vergisel yükümlülüklerini yerine getirmeyen, piyasada spekülasyona sebebiyet veren gerçek ve tüzel kişiler hakkında gerekli işlemleri yapmaya başladık. Saha denetimleri de sürüyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati, kayıt dışı mücadelede toplumun tüm kesimlerinin desteğinin büyük önem arz ettiğini de vurguladı.

YORUMLAR (3)
  • Kazan Kazzan: Atı alan Üsküdarı gecmis 2.el olan 100k araba olmus 500k bu zamana kadar mudehale neden edilmedi.millet nasil 500k araba alsin bu haber sitesinde haber ver oyuncu Erdem bas abd de 10 bin dolara yani 180 tl y e porche almis adelet nerede Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
  • Ahmet Kçk: Gecen yılın 70 bin lira olan arabasını adamlar bu sene 300 binlira diyor milletle dalga geçiyorlar bir şarjlı gecen yıllar 5 bin lira idi simdi 25 bin lira olmus bos konuşuyorlar Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
  • sezer kanik: Tek başına iktidarsin herşey emrin altında hesap sorsana o zaman. Bedava laf kalabalığı yapma akp. O zaman kes cezalarını. Çoluk çocuk ne piknik ne denize gidemiyoruz. Araba alacaz para yetmiyor. Ayıp yaptınız Cevap Yaz 12 2 Yayından Kaldır
500
Bakan Nebati: Motorlu Araç Sektöründe Haksız Fiyat Artışına Sebep Olan 100 Bin Mükellef Radarımıza Takıldı Bakan Nebati: Motorlu Araç Sektöründe Haksız Fiyat Artışına Sebep Olan 100 Bin Mükellef Radarımıza Takıldı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: 'Motorlu araç sektöründe haksız fiyat artışına sebep olan 100 bin mükellef RADAR sistemimize takıldı.' Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: 'Motorlu araç sektöründe haksız fiyat artışına sebep olan 100 bin mükellef RADAR sistemimize takıldı.'
Kaynak: İHA

Nureddin Nebati, Ekonomi, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bakan Nebati'den araç satımında manipülasyon yapanlara gözdağı: 100 bin mükellef radarımıza takıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:21 AK Parti'den olası Suriye görüşmesine dair açıklama: Sorun çözücü en önemli faktör diyalog kanalıdır
13:21 Terör örgütü PKK'dan Şanlıurfa'daki hudut karakoluna roketli saldırı: 1 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı
13:13 Bursa'da dehşet veren kaza! Elini makineye kaptıran adam kopan parmaklarını alıp hastaneye koştu
13:08 Türkiye, Esad ile görüşecek mi? Bakan Çavuşoğlu'ndan net açıklama: Rejimle muhalefetin uzlaşması gerekiyor
13:08 İki yıldır felç hastası olan çocuk, hastalığını yenerek hastaneden yürüyerek çıktı
12:38 Ankara'daki fırtınada yaşamını yitirmişti! İlk iş günü olduğu öğrenildi
12:33 Transfer kısa süre içinde duyurulacak! Fenerbahçe, Maxi Gomez'i 10 milyon euro bonservis ödeyerek kadrosuna kattı
12:30 Ece Erken, öldürülen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun davasının ilk duruşmasında fenalaşarak baygınlık geçirdi
12:41 Anzer balı sağımına başlandı! Fiyatı dudak uçuklattı
12:39 Bölücü terör örgütü PKK/PYD/YPG Türkiye'ye saldırdı! Vali Gül'den açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 14:08:34. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Nebati'den araç satımında manipülasyon yapanlara gözdağı: 100 bin mükellef radarımıza takıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement