Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: "Bu yıl OVP'de öngördüğümüz 34,7 milyar doların oldukça altında cari açık bekliyoruz. Cari açığı milli gelire oran olarak yüzde 2,5'in altına çekerek rezerv birikimi sağlayacağız." - ANKARA
Son Dakika › Ekonomi › Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Cari açığı düşürerek rezerv birikimi sağlayacağız - Son Dakika
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR tarafından hazırlanan Açık İş İstatistikleri Araştırması'nın 2024 yılı birinci çeyrek sonuç raporu kapsamında 330 bin 325 açık iş tespit edildiğini açıkladı. Araştırmada en fazla işçi talep eden sektörler ve en fazla işçi aranan meslekler belirlendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 12 yıl sonra yapmaya hazırlandığı Irak ziyaretinin siyasi, diplomatik ve güvenlik konularının yanı sıra ekonomik boyutlarıyla da ilişkilere yön vermesi ve yeni projelere kapı açması beklenirken iş dünyası temaslardan çıkacak sonuçlara odaklandı.
Eskişehir'de Yüksek Hızlı Tren'in (YHT) 5 ile 14 Nisan tarihleri arasındaki farklı yönlere toplam 41 seferinin biletleri tükendi. Ramazan Ayı'nın bitmesine sayılı günler kalırken, Yüksek Hızlı Tren seferlerindeki bayram yoğunluğu dikkat çekiyor. Bilet rezervasyonunu Ramazan Bayramı'na yakın tarihlerde yapmak isteyen vatandaşların bilet bulamadığı öğrenildi.
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