Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Kredi kartı taksit haberleri gerçeği yansıtmıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Kredi kartı taksit haberleri gerçeği yansıtmıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Kredi kartı taksit haberleri gerçeği yansıtmıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kredi kartlarında taksitin kaldırıldığı yönünde yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, vatandaşlardan bu tür haberlere itibar etmemelerini istedi. Şimşek, piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı haberlerin dolaşıma sokulduğunu ifade etti.

27.02.2024 09:33
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kredi kartlarında taksitin kaldırıldığı yönünde yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Vatandaşlarımızdan istirham ediyorum; lütfen bizden duymadığınız hiçbir habere itibar etmeyiniz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından "kredi kartına taksit kaldırıldı" iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu. Şimşek, piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı haberlerin dolaşıma sokulduğunu vurgulayarak, "Orta Vadeli Programımızda uygulayacağımız politikaları net bir şekilde ortaya koyduk. Kurala dayalı ve öngörülebilir politikalarımız seçim sonrası dönemde de aynen devam edecektir. Bu çerçevede vatandaşlarımızdan istirham ediyorum; lütfen bizden duymadığınız hiçbir habere itibar etmeyiniz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Mehmet Şimşek, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Kredi kartı taksit haberleri gerçeği yansıtmıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Kredi kartı taksit haberleri gerçeği yansıtmıyor - Son Dakika
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