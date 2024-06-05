Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Programımızı kararlılıkla uygulayarak enflasyonu tek haneye indireceğiz

Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, harcama disiplini, tasarruf, vergide adalet ve verimlilik odaklı maliye politikasına devam edeceklerini belirterek, "Program çalışıyor ama daha katedecek yolumuz var, enflasyonu tek haneye indirmek meşakkatli olsa da programımızı kararlılıkla uygulayarak başaracağız." ifadesini kullandı.

Şimşek, sosyal medya hesabından, ekonomide geçen bir yıllık sürece ilişkin değerlendirmede bulundu.

"İlk yılın muhasebesi" ifadesini kullanan Şimşek, politika önceliklerinde katedilen mesafenin, doğru yolda olunduğunun göstergesi olduğuna işaret etti.

Mali disiplin konusuna değinen Şimşek, bütçe açığının yüksek ancak deprem harcamaları hariç açığın milli gelire oranının 2023'te yüzde 1,6 olarak gerçekleştiğini ifade etti.

Şimşek, harcama disiplini, tasarruf, vergide adalet ve verimlilik odaklı maliye politikasına devam edeceklerini bildirerek, "Açığı 2024'te yüzde 5'in, 2025'te ise yüzde 3'ün altına indirmekte kararlıyız. Net dış talebin büyümeye katkısı 5 çeyrek sonra 1,6 puan ile pozitife döndü. Güçlü iç talep nedeniyle oluşan makroekonomik dengesizlikleri gideriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yıllık cari açığın 26 milyar dolara düştüğünü anımsatan Şimşek, dış borcun sürdürülebilirliği için yüzde 2,5'in altında cari açık hedefine yönelik yapısal dönüşümü hızlandırdıklarını aktardı.

Şimşek, daralan açık sonucu azalan dış finansman ihtiyacıyla kalıcı rezerv birikimi sağlayacaklarını vurgulayarak, "Bankaların dış borç çevirme oranı yüzde 96'dan yüzde 153'e, reel sektörün yüzde 73'ten yüzde 118'e yükseldi. Bankalar yılbaşından beri 4,1 milyar dolar sermaye benzeri dış kaynağa erişim sağladı." ifadelerini kullandı.

Uzun vadeli, sermaye benzeri dış finansmanı artırmanın önemli hedeflerden olduğuna dikkati çeken Şimşek, Merkez Bankası brüt rezervlerinin 44 milyar dolar artarak 142 milyar doları aştığını, swap hariç net rezervlerin pozitife döndüğünü kaydetti.

Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarından çıkışa işaret eden Şimşek, "KKM stoku 1,2 trilyon lira azaldı. TL mevduatın toplam içindeki payı 16,2 puan arttı. KKM stokunu kademeli olarak azaltmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek, "Dezenflasyon süreci başlıyor. Yıllık enflasyonda en yüksek seviye geride kaldı. Enflasyonda belirgin ve kalıcı düşüş dönemine giriyoruz. Piyasanın 12 ay sonrası enflasyon beklentisi yüzde 33,2, 24 ay sonrası beklentisi yüzde 21,3 seviyesinde." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin kredi risk priminin (CDS) 440 baz puan düştüğünü, kredi notunun arttığını ve görünümünün de pozitife döndüğünü belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Gri listeden çıkış konusunda teknik çalışmalar tamamlandı, yerinde denetim yapıldı. Teknik rapor olumlu. Kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadelede kararlıyız. Yeni sanayi politikası uyguluyoruz. İkiz dönüşümü hızlandırıyoruz. Yatırım ortamının iyileştirilmesi ile uluslararası doğrudan yatırımları artırmayı hedefliyoruz. Sonuç olarak, program çalışıyor ama daha katedecek yolumuz var, enflasyonu tek haneye indirmek meşakkatli olsa da programımızı kararlılıkla uygulayarak başaracağız. Tüm hedeflerimize ulaşmakta kararlıyız."