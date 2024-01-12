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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Yıllık cari açık 49,6 milyar dolara geriledi - Son Dakika
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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Yıllık cari açık 49,6 milyar dolara geriledi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptığı açıklamada, yıllık cari açığın altın hariç 22,5 milyar dolar seviyesinde olduğunu belirtti. Şimşek, jeopolitik gerginliklerden dolayı zayıflayan hizmet gelirlerinin bu durumda etkili olduğunu ifade etti ve ekonomide yapılan düzenlemelerin cari dengedeki iyileşmeyi sürdüreceğini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Yıllık cari açık 49,6 milyar dolara geriledi
12.01.2024 - 17:24,
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Mayısa göre 10,7 milyar dolar düşüşle 49,6 milyar dolara gerileyen yıllık cari açık, altın hariç 22,5 milyar dolar seviyesindedir" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yıllık cari işlemler dengesindeki iyileşmenin kasım ayında da devam ettiğini belirterek, "Mayısa göre 10,7 milyar dolar düşüşle 49,6 milyar dolara gerileyen yıllık cari açık, altın hariç 22,5 milyar dolar seviyesindedir. 2023'te dış ticaret açığı Orta Vadeli Program (OVP) tahmininin 6 milyar dolar altında gerçekleşmesine rağmen, yılsonu cari açığın OVP'nin üzerinde olacağını değerlendiriyoruz. Bu gelişmede jeopolitik gerginliklerden dolayı zayıflayan hizmet gelirleri etkilidir. Ekonomide dengelenmeye yönelik attığımız adımlar, altın ithalatındaki normalleşme ve enerjide dışa bağımlılığın azaltılması sonucunda cari dengedeki iyileşme devam edecektir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Mehmet Şimşek, OVP, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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