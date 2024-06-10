Hazine ve Maliye Bakanlığı 11,1 Milyar Lira Borçlandı - Son Dakika
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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı 11,1 Milyar Lira Borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı 11,1 Milyar Lira Borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği bono ihalesiyle 11,1 milyar lira borçlanmaya gitti. İhalede, 10 ay vadeli hazine bonosunun yeniden ihracı yapıldı. İhalede basit faiz yüzde 48,15, bileşik faiz yüzde 49,97 oldu. Toplamda 15 milyar 199 milyon liralık teklifin geldiği ihalede, 3 milyar 649 milyon lira nominal satış gerçekleşti. Hazine, ihalede toplamda 11 milyar 109,9 milyon lira borçlandı.

10.06.2024 14:47
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği bono ihalesiyle 11,1 milyar lira borçlanmaya gitti.

İhalede, 10 ay (301 gün) vadeli hazine bonosunun yeniden ihracı yapıldı. İhalede basit faiz yüzde 48,15, bileşik faiz yüzde 49,97 oldu.

Nominal teklifin 15 milyar 199 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 3 milyar 649 milyon lira, net satış 2 milyar 609,9 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 5 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 5 milyar 532,1 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 3 milyar 500 milyon liralık satış yapıldı.

Hazine, böylece ihalede toplam 11 milyar 109,9 milyon lira borçlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanlığı 11,1 Milyar Lira Borçlandı - Son Dakika

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