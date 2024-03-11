Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği iki tahvil ihalesinde 12 milyar 772,1 milyon lira borçlanmaya gitti.
İlk ihalede, 13 ay (392 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı. İhalede basit faiz yüzde 49,14, bileşik faiz yüzde 48,35 oldu.
Nominal teklifin 4 milyar 513 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 594 milyon lira, net satış 388,4 milyon lira olarak gerçekleşti.
Kamudan teklifin gelmediği ihalede, piyasa yapıcılardan 2 milyar 158 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 250 milyon liralık satış yapıldı.
İkinci ihalede 4 yıl (1407 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı. İhalede dönemsel faiz yüzde 10,68 oldu.
Nominal teklifin 19 milyar 44 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 6 milyar 310 milyon lira, net satış 6 milyar 633,7 milyon lira olarak gerçekleşti.
Kamudan teklifin gelmediği ihalede, piyasa yapıcılardan 8 milyar 649,2 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 4 milyar 500 milyon liralık satış yapıldı.
Hazine, böylece iki tahvil ihalesinde toplam 12 milyar 772,1 milyon lira borçlandı.
Son Dakika › Ekonomi › Hazine ve Maliye Bakanlığı 12,7 Milyar TL Borçlandı - Son Dakika
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattına hizmet verecek Sorgun ve Akdağmadeni YHT garlarının tamamlanarak hizmete hazır hale getirildiğini ve 13 Mart Çarşamba günü düzenlenecek törenlerle hizmete alınacağını bildirdi. Sorgun YHT Garı'nın 240 bin yolcu kapasiteli olacağı, 980 metrekaresi kapalı olmak üzere 12 bin metrekare alan üzerine kurulacağı ve birçok sosyal donatının da yer alacağı belirtildi. Akdağmadeni YHT Garı'nın ise 135 bin yolcu kapasiteli olarak yapıldığı ve 810 metrekaresi kapalı 9 bin metrekare alan üzerine kurulduğu açıklandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yalova Organize Sanayi Bölgesi Toplu Temel Atma ve Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, makine sektöründe 9 bin 400'den fazla yatırım teşvik belgesi düzenlendiğini ve 491 milyar lira sabit yatırımı teşvik ederek 182 binden fazla nitelikli istihdamın önünü açtıklarını söyledi.
MASKİ Genel Müdürlüğü, Selendi ilçesine bağlı Zıraman Mahallesi'nde 154 Mahalle Projesi kapsamında yürüttüğü alt ve üstyapı yenilemelerini tamamladı. Mahallede toplam 2 kilometrelik kanalizasyon, 3 kilometrelik içme suyu hattı, 50 metreküplük prefabrik içme suyu deposu ve 12 bin metrekarelik de kilit parke taşı döşendi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Yalova Meyve Suyu Üretim Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Bakan Kacır, Yalova'nın tarım potansiyelini açığa çıkaracak bu projenin hayırlı olmasını diledi.
Samsun-Vezirköprü Susuz Çayı havzasının 2. kısmında yapılan inşaat çalışmaları kapsamında 3 bin 900 metre taş tahkimatlı sedde, köprü, menfez ve köprü korkulukları yapılacak. DSİ 7. Bölge Müdürü Köksal Buğra Çelik ve teknik heyet, çalışmaları yerinde inceleyerek bilgi aldı.
İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşat Zorlu, TBMM Başkanlığına en düşük emekli maaşının asgari ücretten az olmamasına ilişkin kanun teklifi sunduklarını bildirdi. Zorlu, emekli maaşlarının durumuna dikkati çekerek, Türkiye'nin bu tartışmayı hakketmediğini ve emekli maaşlarının açlık sınırı altında kaldığını belirtti. Ayrıca, en düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyelerinin yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi verdiklerini açıkladı.
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde vatandaşların alışverişlerini olumsuz hava koşullarından etkilenmeden yapabilmeleri için 720 metrekarelik alanda kalıcı semt pazarının yapımına başlandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?