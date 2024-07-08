Hazine ve Maliye Bakanlığı 19 Milyar 718,1 Milyon Lira Borçlandı

Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği hazine bonosu ve tahvil ihalesiyle 19 milyar 718,1 milyon lira borçlanmaya gitti.

İlk ihalede, 9 ay (273 gün) vadeli, kuponsuz hazine bonosunun yeniden ihracı yapıldı. İhalede basit faiz yüzde 46,15, bileşik faiz 48,63 oldu.

Nominal teklifin 27 milyar 463 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 6 milyar 25 milyon lira, net satış 4 milyar 475,8 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 2 milyar 550 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 8 milyar 461 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 5 milyar liralık satış yapıldı.

İkinci ihalede, 7 yıl (2471 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvili yeniden ihraç edildi. İhalede dönemsel faiz yüzde 23,38 oldu.

Nominal teklifin 12 milyar 945 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 3 milyar 870 milyon lira, net satış 3 milyar 692,3 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan teklifin gelmediği ihalede, piyasa yapıcılarından 6 milyar 551 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 4 milyar liralık satış yapıldı.

Hazine, böylece 2 ihalede toplam 19 milyar 718,1 milyon lira borçlandı.