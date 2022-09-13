Hazine yaklaşık 19,7 milyar liralık kira sertifikası ihraç etti - Son Dakika
Üye Girişi

Hazine yaklaşık 19,7 milyar liralık kira sertifikası ihraç etti

13.09.2022 15:10
Hazine yaklaşık 19,7 milyar liralık kira sertifikası ihraç etti

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 19 milyar 718 milyon 500 bin lira tutarında, 5 yıl vadeli sabit kira getirili kira sertifikası ihraç etti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 19 milyar 718 milyon 500 bin lira tutarında, 5 yıl vadeli sabit kira getirili kira sertifikası ihraç etti.

Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, ihracı gerçekleştirilen 19,7 milyar lira tutarındaki kira sertifikasının itfa tarihi 8 Eylül 2027 olarak belirlendi.

Kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi, bugün Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi aracılığıyla iletilecek.

YORUMLAR
500
Hindistan'daki Tekne Yarışı Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu Hindistan'daki Tekne Yarışı Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu AB ülkeleri, enerji krizini görüşmek üzere olağanüstü toplantı yapacak AB ülkeleri, enerji krizini görüşmek üzere olağanüstü toplantı yapacak
Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hazine yaklaşık 19,7 milyar liralık kira sertifikası ihraç etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:22 Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin başvuru şartları belli oldu! Hangi illerde ne kadar konut olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
14:08 Kremlin Sözcüsü Peskov: Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki gerilimi azaltmak için her türlü çabayı gösteriyoruz
14:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" restine Kılıçdaroğlu'ndan bomba yorum: Yüreğin varsa git
14:01 Türk'ün gücünü gördük! Azerbaycanlı güreşçi, Ermeni rakibiyle adeta dalga geçti
13:51 Yunan basını yazdı: Erdoğan'ın öfkesi arttı, ABD ile müzakere masasına Dedeağaç'ı da dahil edecek
13:35 Türk futbolu için kritik gelişme! TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yabancı sınırı tartışmalarına son verecek açıklamayı yaptı
14:30 Fahrettin Altun'dan PKK'ya destek verenlere tepki: Kimi siyasetçilerin terör örgütüne karşı milli duruşları yok
13:12 Emmy Ödül Töreni'nde Julia Garner fırtınası! Göbek dekolteli elbisesiyle geceye damga vurdu
12:54 Suudi Arabistan'dan Cristiano Ronaldo'nun aklını karıştıracak teklif! İmza atarsa yılda 243 milyon euro kazanacak
12:38 Akşener'den CHP içindeki solculara tepki: HDP'yle bizim yan yana gelmemiz gerektiğini iddia eden yapı bize parmağını sallıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2022 15:12:50. #1.13#
SON DAKİKA: Hazine yaklaşık 19,7 milyar liralık kira sertifikası ihraç etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement