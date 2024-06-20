Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2024 Mayıs ayı bütçe sonuçlarını açıkladı

Ekonomi

(ANKARA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı 2024 yılı Mayıs ayı merkezi yönetim bütçe giderlerini 787,7 milyar TL, bütçe gelirlerini 1 trilyon 7,1 milyar TL ve bütçe fazlası 219,4 milyar TL olarak açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı mayıs ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Mayıs ayında bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 83,3 artarak 1 trilyon 7 milyar 136 milyon liraya, bütçe giderleri de yüzde 83 artışla 787 milyar 728 milyon liraya ulaştı.

Ocak-mayıs döneminde ise bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 101 yükselerek 3 trilyon 240 milyar 147 milyon liraya çıktı.