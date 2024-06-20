Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2024 Mayıs ayı bütçe sonuçlarını açıkladı - Son Dakika
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Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2024 Mayıs ayı bütçe sonuçlarını açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2024 yılı Mayıs ayı merkezi yönetim bütçe giderlerini 787,7 milyar TL, bütçe gelirlerini 1 trilyon 7,1 milyar TL ve bütçe fazlasını 219,4 milyar TL olarak duyurdu. Mayıs ayında bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 83,3 artarken, bütçe giderleri yüzde 83 artış gösterdi. Ocak-mayıs döneminde ise bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 101 yükseldi ve 3 trilyon 240 milyar 147 milyon liraya ulaştı.

20.06.2024 12:18
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(ANKARA) - Hazine ve Maliye Bakanlığı 2024 yılı Mayıs ayı merkezi yönetim bütçe giderlerini 787,7 milyar TL, bütçe gelirlerini 1 trilyon 7,1 milyar TL ve bütçe fazlası 219,4 milyar TL olarak açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı mayıs ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Mayıs ayında bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 83,3 artarak 1 trilyon 7 milyar 136 milyon liraya, bütçe giderleri de yüzde 83 artışla 787 milyar 728 milyon liraya ulaştı.

Ocak-mayıs döneminde ise bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 101 yükselerek 3 trilyon 240 milyar 147 milyon liraya çıktı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2024 Mayıs ayı bütçe sonuçlarını açıkladı - Son Dakika

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